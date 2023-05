Dit zijn de beste e-fatbikes

Fietstest 2023Stoer design, strak, tikkeltje smart. Innovatief ook en met trendy kleuren: zo karakteriseren de fabrikanten de lifestylefiets. Maar nuttig in het dagelijks gebruik zijn ze net zo goed. Voor jongeren die willen blitsen brengen ze de e-fatbikes: brede banden, hoog profiel plus dik, aluminium frame. Ze ogen gelikt en snel. Marco van Koppen (51) probeerde er een, in het volle besef dat blitsen er misschien in zat, maar jonger worden niet. De beide categorieën overlappen elkaar enigszins. Verder hebben we gekeken of er in 2023 nieuwe ontwikkelingen zijn in de e-bikes. Zo snel als in het afgelopen decennium zal het toch niet meer gaan?

Elektrische fatbikes open prijsklasse

Eindresultaat fietstest: 8,0

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Hoge funfactor’

Zelfs de hoogste score voor motor/ondersteuning, maar dat weten de deelnemers op de testdag natuurlijk nog niet. Direct, vlot, soepel zijn de termen die vaak vallen. ‘Als je ’m rond de 17 hebt is het stoer, als je ‘m rond de 40 hebt is het relaxed’, zegt iemand. Hoge funfactor, maar niet om afstanden af te leggen. Simpel en direct, fris design.

Testkees: Uitstekende fatbike. Niet alleen voor normale fietsritjes. Dankzij de lange buddysit kun je lekker cruisen met een vriendje, vriendinnnetje of geliefde achterop. Vlot rijden doe je vooral dankzij de krachtige motor. Zelf lekker meetrappen is lastig omdat de buddyzit niet in hoogte verstelbaar is en dat zadel dus voor de meeste mensen veel te laag staat. De open ketting is kwetsbaar in de regen, ook door het spatwater omdat het voorspatbord erg kort is.

Eindresultaat fietstest: 7,8

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Rijdt als een raket’

“Beste vriend wil jij nou nooit te laat komen investeer dan nu in deze e bike!’ “Rijdt als een raket’, zij het dat de Super73 c.q. de fatbike in het algemeen niet de smaak is van de geciteerde tester. ‘Wapperig en licht berijdbaar’. Niet voor lange ritten, maar ja tester, daar zijn ze ook niet voor gemaakt.

TestKees: Typische fatbike met een niet in hoogte verstelbare buddysit en zeer brede banden. Opvallend is dat de spatborden zijn weggelaten. Daarmee is het een mooiweerfiets. Is de weg nat dan is hij onbruikbaar omdat niet alleen de fiets, maar ook je kleding vies wordt van het spatwater. Hij heeft geen versnellingen, alleen een vast verzet. Slim, want dat scheelt een kwetsbare, onderhoudsgevoelige derailleur (die je dankzij de krachtige motor toch niet nodig hebt).

Eindresultaat fietstest: 7,0

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Fijn breed achterwerk’, leuke uitstraling, stoer, stevig. De een noemt hem zwaar en onhandig, een ander zegt veilig. ‘Automatische versnelling werkt plezierig.’ Een en ander toch wat minder soepel vergeleken met de andere twee.

Luid zoevende banden

Daar snellen twee fatbikers voorbij, genietende grijns op het gezicht. Marco van Koppen, 51 lentes, en Tommy Jüch, 10 jaar. De eerste te oud voor dit genre, de ander nét te jong. De funfactor is er niet minder om.

Volledig scherm Marco van Koppen houdt wel van een fiets die ‘smoelt’. © Pim Ras Fotografie

Marco van Koppen uit Den Haag is hier samen met echtgenote Ariene (zie woon-werkfiets). ,,We hebben allebei thuis een goede e-bike, vandaar dat we geïnteresseerd zijn in het fenomeen. Zo’n fatbike is wel een ding. Het is net een brommer, alleen aan de lage kant.’’

Zo’n fatbike is wel een ding, het is net een brommer

Marco van Koppen uit Den Haag

De zitting in de hoogte verstellen is er niet bij, maar zoals hij er relaxed op zit passen de twee best bij elkaar. Marco houdt wel van een fiets die ‘smoelt’. Zo’n fatbike zie je met zijn opvallende verschijning niet alleen goed aankomen, je hoort ook het afrolgeluid van de dikke banden. ,,Andere e-bikes hoor je niet naderen, deze wel. Maar grotere afstanden zie ik niet zitten. Misschien leuk voor erbij.’’

Tommy zit ook op een fatbike, maar deze doet mee als lifestylefiets: de categorieën overlappen elkaar. Voor vragen heeft hij geen tijd. Dit is echt te gek, dat zie je aan alles.

Beste vriend, wil jij nou nooit te laat komen? Investeer dan nu in deze e bike! Lid van het testpanel

ABS en Enviolo

Jarenlang gingen de ontwikkelingen snel in e-bikeland, dat is in het voorjaar van 2023 wel wat minder.

,,Je ziet de Enviolo Automatiq steeds meer’’, zegt Frank Balfoort van Fietstest.nl. ,,Die ontwikkeling was er al, maar zet door. Je stelt de gewenste trapsnelheid in en de traploze automatische techniek past het systeem aan. Je trapt dan altijd in dezelfde versnelling; dat gaat automatisch.’’ Wie een fiets één keer korte tijd test heeft het systeem vaak niet meteen door, je moet er even de tijd voor nemen. Volgens het merk zelf rijden momenteel ruim 1 miljoen fietsers met een e-bike met Enviolo.

De testers die bij ons komen zijn positief over ABS

Frank Balfoort, Fietstest.nl

Balfoort ziet op de nieuwe modellen ook steeds meer de ABS: het antiblokkeersysteem dat al tientallen jaren op auto’s zit. De elektronische regelunit treedt in werking als je krachtig remt of zelfs een noodstop moet maken. De remmen blokkeren dan niet en je slaat niet over de kop; je komt keurig tot stilstand. Deze veiligheidsvoorziening betekent een grote vooruitgang. ,,De fiets wordt er wel duurder door. Fabrikanten kijken dit jaar of er animo voor is. De testers die bij ons komen bevalt het wel.’’

Elektrische lifestylefietsen open prijsklasse

Eindresultaat fietstest: 8,3

Rijeigenschappen 4 ballen

Comfort 4

Motor/ondersteuning 4

Display/bediening 4

Prijs/kwaliteit 4

Mooi, top, fijn, prima, stoer, uitstekend

De fabrikant heeft hem ingedeeld in ‘lifestyle’, de testers kijken vooral naar de functies. Mooi (2x), top, fijn, prima (2x), stoer en uitstekend. Lekker stevig, geschikt voor vervoer van spullen. Prima voor studenten. Solide gebouwd, schakelt wat zwaar (1x).

Testkees: Uitstekend voor de dagelijkse boodschappen. Deze Gazelle is voorzien van brede dubbele standaard en stuurslot. Daardoor kun je hem goed stabiel rechtop zetten om hem vol te laden. Verder is hij prima om comfortabel mee door de stad te rijden dankzij de rechte zit en de brede banden.

Eindresultaat fietstest: 8,1

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Heeft iets van een hobbyfiets’

Zitcomfort, vering, remmen, allemaal in orde. Veilige wegligging, soepel, schakelen: het werkt allemaal prima, volgens de meerderheid. Heeft iets van een hobbyfiets, bovendien geeft hij best aan dat hij er is (geluid). Open kettingkast vergt onderhoud, zegt een tester. Hij (zij) heeft gelijk, maar het staat wel stoer.

TestKees: Een verrassende kruising tussen een echte fatbike en een gewone elektrische fiets. Hij heeft wel de brede 20-inch banden en de krachtige achterwielmotor van een echte fatbike, maar niet de buddyzit. Het zadel is gewoon in hoogte verstelbaar en daardoor kun je bij deze fatbike goed zelf meetrappen.

Eindresultaat fietstest: 7,7

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Eenvoudige stijlvolle looks. Riemaandrijving is een dikke plus.’ Alom ziet het panel dit als een lichte, sportieve fiets. Goed wendbaar, fijne ondersteuning, geen poespas. Zit lekker, maar je moet wel houden van zo’n recht stuur.

Eindresultaat 7,3

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Makkelijk in een schuurtje te manoeuvreren, zegt iemand. Goede fiets ‘op zich’, wel duur. Dan verwacht je meer, zeggen er twee. ‘Lekkere fiets voor in de stad maar ook daarbuiten.’ Gesloten kettingkast, dat is een pre.

Eindresultaat 7,0

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

Frisse verschijning. Simpel, ligt goed op de weg. Redelijk geprijsd. Accu op het frame: jammer. Heerlijke zithouding en zadel. ‘Ziet er klassiek uit’, vintage design, iets van de vorige eeuw maar dan elektrisch aangedreven. Mooi als je ervan houdt.

Deze fiets rijdt prettig en geruisloos, hogere instap is even wennen

Lid van het testpanel over een fiets