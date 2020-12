Dit nieuwe vlaggenschip van DS komt in mei

DS, het luxemerk van PSA (Peugeot/Citroën/Opel) introduceert in mei het nieuwe vlaggenschip DS9 in Nederland. De Franse limousine zal minimaal €57.890 kosten.

Tot nu toe was de SUV DS7 het topmodel van het merk. De nieuwe, grote DS is een sedan en wordt extra luxueus aangekleed met onder meer een nappaleren dashboard dat deels een patina-effect heeft (alsof het leer oud en doorleefd is). Andere opvallende details zijn de met laser gegraveerde, sierlijke led-achterlichten en de horlogebandje-structuur in het leer van de stoelen. Het leer in het interieur is ook afgewerkt met zogenoemde Point Perle-sierstiksels, die met hun parelvormige steek zijn geïnspireerd op Franse broderie.

De 27,7 centimeter beenruimte bij de achterbank is volgens fabrikant de grootste in deze klasse. De DS9 lijkt dan ook uitermate geschikt om bijvoorbeeld als directieauto met privéchauffeur te rijden: de rechtervoorstoel kan door de passagier op de achterbank naar voren worden geschoven om nóg meer beenruimte te creëren. De limousine is 4,93 meter lang en zijn wielbasis meet bijna 2,90 meter. Hij staat op dezelfde technische basis als de Peugeot 508, maar is 18 centimeter langer.

Klassieke DS

De merknaam DS verwijst natuurlijk naar de klassieke Citroën DS, volgens velen een van de mooist vormgegeven auto's uit de geschiedenis. Om de familieband te benadrukken keren in de DS9 de karakteristieke richtingaanwijzers aan weerszijden van de achterruit terug. Nu zijn het echter geen clignoteurs, maar functioneren ze als positielichten.

De instapversie is een 225 pk sterke plug-inhybride met 1,6 liter viercilinder turbo-benzinemotor en elektromotor, gekoppeld aan een achttraps automaat. Hij heeft een 11,9 kWh batterijenpakket dat hem op stroom maximaal 50 kilometer ver brengt. Later komen sterkere motorversies beschikbaar, ook als pug-inhybride en met vierwielaandrijving.

De grote sedan krijgt een rijke uitrusting met onder meer een nachtzichtcamera (infrarood) waarmee je voetgangers en dieren in het donker herkent. Een ander camera scant het gezicht van de bestuurder om te zien of die nog alert genoeg uit de ogen kijkt. Is dat niet het geval, dan volgt een waarschuwing. Actieve vering scant het wegdek en past daar de wielophanging tijdig op aan, met het oog op zoveel mogelijk veercomfort.

