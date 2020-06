Dit Nederlandse vaartuig is de Tesla onder de containerschepen

Van elektrische auto’s of fietsen kijken we niet meer op, maar een door batterijen aangedreven containerschip is wel bijzonder. Vervoerder Combined Cargo Terminals (CCT) neemt binnenkort de Alphenaar in gebruik, een in Nederland gebouwd elektrisch schip.

Op het eerste gezicht is de Alphenaar een gewoon binnenvaartschip, maar wie de machinekamer betreedt, ziet dat het geen doorsnee vaartuig is. Een traditionele verbrandingsmotor ontbreekt. Aan boord ruikt het niet naar olie en smeer. In plaats daarvan staat op de voorsteven van het containerschip nu nog een groot aggregaat dat op basis van diesel stroom opwekt. ,,Dat was een eerste stap. Maar nu vervangen we de diesel en het aggregaat door een accupakket. Hiervoor bouwen we op onze terminal in Moerdijk een laadpunt”, aldus CCT-directeur Luc Smits.

Heineken

De Alphenaar is speciaal ontwikkeld voor bierbrouwer Heineken. Het schip wordt ingezet om het exportbier vanuit Zoeterwoude via Alphen en door het Groene Hart naar Moerdijk te vervoeren. Per vracht 52 containers vol met bier (2,5 miljoen flesjes). Vanuit Moerdijk gaat het bier naar Rotterdam en Antwerpen voor transport naar alle uithoeken in de wereld. Het schip vaart steeds hetzelfde traject heen en weer. Smits: ,,Zo kunnen we het verwisselen van de batterijen efficiënt organiseren.”

Restafval

Dankzij hergebruik van restafval waarvan groene stroom wordt gemaakt, snijdt het mes straks aan twee kanten. ,,Dat betekent dat we onze batterijen straks honderd procent groen kunnen opladen. We zijn niet langer gedwongen om energie te gebruiken van een centrale die nog met steenkolen werkt.” De directeur van het containeropslagbedrijf was bij de nieuwste technologieën niet meteen om: ,,Toen ik de eerste Tesla zag, moest ik erom lachen. Ik geloofde er niet in. Maar kijk waar we nu staan. Ik ben er heilig van overtuigd dat we in de binnenvaart aan de vooravond staan van een soortgelijke vernieuwing.”

Fluisterboot