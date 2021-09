Dit land verkoopt in april mogelijk de laatste niet-elektrische auto: eerder dan doelstelling voor 2025

Volgens een analyse die is gepubliceerd door het tijdschrift Motor van de Noorse automobielfederatie, is de neerwaartse trend in de verkoop van auto’s op benzine zo sterk dat de laatste nieuwe diesel- en benzineauto’s in Noorwegen mogelijk al over zeven maanden, in april 2022, de showroom uitrollen.

De Noorse Road Traffic Council rapporteert maandelijkse verkoopcijfers voor alle auto’s die in het land worden verkocht. In de meest recente cijfers maakten auto’s zonder enige vorm van elektrificatie minder dan 10 procent uit van de verkoop van nieuwe auto’s, tegen ongeveer 21 procent het jaar ervoor.

April 2022

Als de trend van de afgelopen jaren doorzet, zal de trendlijn in april 2022 de nul bereiken. Dit is een stuk eerder dan de doelstelling voor 2025, die weliswaar geen wettelijke vereiste is, maar meer een zachte doelstelling overeengekomen door de Noorse regering. Onder elektrische auto's worden in deze statistieken overigens ook hybrides meegerekend.

Zoals Motor in het artikel erkent, zal de allerlaatste auto met verbrandingsmotor waarschijnlijk niet daadwerkelijk in april 2022 worden verkocht. Nog niet elk autosegment heeft namelijk een goede selectie voertuigen en er zijn altijd enkele uitzonderingen, maar dan zal het hooguit gaan om een handvol exemplaren van niche-voertuigen.

Eén hybride in top 15, rest elektrisch

Sinds begin dit jaar zijn 14 van de top 15 auto’s in Noorwegen volledig elektrisch en in de top 15 staat slechts één hybride. Een groot deel van de voorsprong van Noorwegen kan worden toegeschreven aan sterke fiscale prikkels voor elektrische voertuigen. Nu het duidelijk wordt dat auto’s op benzine aan het verdwijnen zijn, wil niemand opgezadeld worden met een voertuig waarmee ze over tien jaar niet meer kunnen tanken. Sommige Noorse benzinestations vervangen immers al benzinepompen door oplaadpunten voor elektrische auto's. EV’s zullen waarschijnlijk overal waar ze worden geïntroduceerd een vergelijkbare curve volgen, denken de Noren.

