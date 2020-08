Dit land heeft de oudste auto's van heel Europa

Volgens de ACEA, de overkoepelende bond van autofabrikanten, is het Nederlandse wagenpark aan het verouderen. Vorig jaar waren Nederlandse auto's gemiddeld nog 10,0 jaar oud. De hoge gemiddelde leeftijd is vooral toe te schrijven aan de hoge BPM, waardoor nieuwe auto's relatief duur zijn. Als gevolg daarvan kopen veel mensen tweedehands wagens en worden er veel jong gebruikte auto’s uit het buitenland geïmporteerd.

Nederlandse auto's zijn al bepaald niet nieuw, maar de auto's in Litouwen spannen met een gemiddelde leeftijd van 16,9 jaar de kroon in Europa. Ook in de top drie staan Estland met 16,7 jaar en Roemenië met 16,3 jaar. Het snelst wordt doorgewisseld in Luxemburg. Auto's zijn daar gemiddeld slechts 6,4 jaar oud. Daarna komt Oostenrijk met gemiddeld 8,2 jaar en Engeland (8,0 jaar) gevolgd door Ierland (8,4 jaar) en Denemarken (8,8 jaar). De gemiddelde leeftijd van een auto in Europa is 10,8 jaar.