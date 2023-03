Dit kun je zelf doen tegen letterlijk oogverblindende koplampen

Uit een studie van de Royal Automobile Club (RAC), een zusterorganisatie van de ANWB, blijkt dat meer dan de helft van de bestuurders in het Verenigd Koninkrijk nu vaker verblind wordt door felle koplampen dan voorheen. Ruim 91 procent van de 1250 ondervraagde automobilisten beweerde dat ‘enkele’ of ‘het merendeel’ van de koplampen op de weg te fel waren.

Ook in Nederland lijkt het aantal klachten toe te nemen, zo blijkt uit het grote aantal reacties op diverse internetfora over dit onderwerp. En in 2019 concludeerde de ANWB ook al dat koplampen steeds feller worden na een onderzoek onder de huidige generatie LED-lampen. Bij één van de LED-systemen was het licht op 20 centimeter afstand zelfs drie keer zo fel als een blik recht in de zon.

‘Dagrijverlichting twee keer feller dan dimlicht’

Ook bleek toen dat de dagrijverlichting eveneens steeds feller wordt. Dit is de verlichting aan de voorkant van de auto die automatisch wordt ingeschakeld zodra de de auto wordt gestart. Volgens de ANWB is deze verlichting tegenwoordig twee keer zo fel als dimlicht. Dat komt doordat het is ontworpen om ook in vol zonlicht nog goed zichtbaar te zijn. Keerzijde is dat bij invallende schemering en duisternis het licht zeer fel is en verblindend kan zijn voor tegenliggers.

De RAC zei eerder al dat de vooruitgang in koplamptechnologie het probleem veroorzaakt. Led- en laserkoplampen rukken immers op. Ze zijn fel, maar bieden de automobilist ook veel beter zicht dan de conventionele halogeenlampen. Steeds meer nieuwe auto’s beschikken tegenwoordig overigens over technologie die verblinding van andere weggebruikers kan voorkomen. Deze systemen werken echter alleen tijdens het rijden met groot licht. De lampen schakelen dan automatisch terug naar dimlicht.

Secondenlang minder zicht

Het extreem felle licht zorgt er volgens de RAC voor dat tegenliggers soms een paar tot wel tien seconden lang veel minder zien op de weg. De problemen begonnen volgens de Britse krant The Sun met de introductie van duurzame halogeenlampen. Het gebruik van het nog veel fellere xenonlicht met de blauwe uitstraling en het huidige populaire led- en laserlicht zouden tot nog veel meer klachten leiden.

Laserlicht is volgens autofabrikanten de ultieme revolutie in ledverlichting. Deze verlichting bevat kleine mobiele spiegeltjes die de lichtstralen verspreiden én richten. In tegenstelling tot klassieke lasers zijn deze laserstralen niet schadelijk voor de ogen, aangezien het licht dankzij fluorescerend fosfor wordt omgezet. De lichtstralen worden zo wit en lichtgevend, maar niet verblindend.

Hoge SUV's belangrijkste oorzaak van klachten

Vijftig procent van de bestuurders in het onderzoek zei overigens dat SUV’s, die hoger op de weg staan ​​dan de meeste auto’s, de belangrijkste oorzaak vormen voor de toenemende mate van verblinding. In Engeland is de actiegroep Lightmare opgericht, een variant op nightmare (nachtmerrie). De oprichter zegt inmiddels duizenden klachten van automobilisten te hebben ontvangen.

Hoe je jezelf kunt beschermen tegen verblindende koplampen? - Zorg ervoor dat je voorruit schoon is, aan de buiten- maar ook aan de binnenkant ligt er vaak een vuile en vettige laag op. - Focus niet op het ‘verblindende’ voertuig dat uit de tegengestelde richting komt. Probeer gewoon naar je eigen rijstrook te kijken. - Gebruik de zonneklep(-pen) om eventuele koplampen die het zicht belemmeren af te schermen. - Gebruik de nieuwste technologie: sommige auto’s hebben een functie voor automatisch dimmen geïnstalleerd in de achteruitkijkspiegel om het licht van achteropkomend verkeer te dimmen. - Als je achteruitkijkspiegel geen automatische ‘anti-verblindingsmodus’ heeft, zet ‘m dan in een andere stand om geen last te ondervinden van de lichten van de auto achter je. - Een aangepaste bril, met polariserende glazen, maakt het veiliger om ’s nachts met de auto te rijden. - Wanneer je een bril draagt, zorg er dan ook voor dat je glazen helemaal schoon zijn.

