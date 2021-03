Dit isTestKees: de onbetwiste autoriteit voor alles wat met fietsen te maken heeft

De man in het autowrak langs de A35 is Tom en hij kan het navertel­len: ‘Ben Terence eeuwig dankbaar’

29 maart Een kleine week geleden zag Terence Smit (39) in het stikdonker op de A35 bij Almelo iets in zijn ooghoek. Hij keerde om, zag een autowrak en ontdekte dat daar nog iemand inzat. Het was Tom Meijer (31) uit Wierden, is nu bekend. Hij leeft nog. En doet zijn verhaal.