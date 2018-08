Dit is vanaf volgende maand de snelste auto ter wereld: meer dan 457,94 km/u

De Amerikaanse firma SSC, Koenigsegg en Bugatti strijden al een jaar of tien om de titel 'snelste productie-auto ter wereld'. In 2007 haalde SCC het een notering in het Guinness Book of Records als de snelste productieauto ter wereld met 412,28 km/u, een titel die de auto vasthield tot de komst van de Bugatti Veyron Super Sport in 2010.