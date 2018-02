Dit is 's werelds eerste fiets op waterstof

De Alpha 2.0 heet de fiets die op waterstof rijdt. Het is een stadsfietsmodel met een sportieve uitstraling. Maar wat vooral telt, is de binnenkant. 100 kilometer moet je er mee kunnen rijden op een volle tank. Een conventionele e-bike haalt maar de helft. Bovendien zou de fiets onder elke weersomstandigheid werken. In tegenstelling tot gemiddelde e-bikes, die nog weleens haperen bij te lage temperaturen. Tanken tenslotte zou maar twee minuten duren – dat is veel sneller dan een gewone e-bike opgeladen is.

Volledig scherm © Reuters

Linde

In de autowereld is het principe van rijden op waterstof al langer bekend. Merken als Toyota en Daimler experimenteren al meer dan tien jaar met dit alternatief voor accu’s. Toyota heeft inmiddels de Mirai op de markt gebracht, ’s werelds eerste kant en klare waterstofauto. Op fietsgebied gebeurt er nog weinig. In Duitsland werkt de firma Linde ook aan een waterstoffiets, maar dat heeft nooit geleid tot een productieversie. Die heeft Pragma Industries nu dus wel. Deze firma uit de Franse badplaats Biarritz is al meer dan tien jaar bezig met een ontwikkelen van waterstof brandstofcellen en is inmiddels als eerste ter wereld gestart met serieproductie van een fiets op waterstof.

Volledig scherm © Pragma Industries

Tanken

Aanleiding voor de ontwikkeling van de fiets is de groeiende vraag naar duurzame vervoersoplossingen, zegt Pragma Industries. Maar dat er praktisch nog geen waterstoffiets bestaat, zou vast ook meegespeeld hebben. Pragma Industries richt zich op grootverbruikers: op ondernemingen die fietsen verhuren of deelfietsen uitlenen. Tanken kan bij een speciale tank. Pragma Industries wijst naar een exemplaar dat hun partner Atawey voor de Alpha 2.0 ontwikkelde. In dit station wordt van water en elektriciteit automatisch waterstof gemaakt.

5.000 euro