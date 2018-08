Dit is nu de duurste auto ooit verkocht op een veiling

Een Ferrari 250 GTO uit 1962 is de duurste auto ooit verkocht op een veiling. Toen de hamer viel, stond er $ 48.405.000 op de borden tijdens de veiling van RM Sotheby in Monterey.

Zoals verwacht begon het bieden voor de auto direct hoog met $ 33 miljoen. Een aantal verzamelaars bood tegen elkaar op om de Ferrari te bemachtigen voordat de hamer uiteindelijk viel bij een bedrag van $ 44 miljoen. Inclusief veilingkosten kwam het totaalbedrag op de eerdergenoemde $ 48.405 miljoen, waardoor het voorgaande record van $ 38.115 met ruim tien miljoen dollar werd verbroken. Dat bedrag werd betaald voor een andere Ferrari 250 GTO, die in 2013 tijdens een veiling werd verkocht.

Hoewel de verkoopprijs van deze 250 GTO buitengewoon hoog is, is het niet de duurste 250 GTO die van eigenaar wisselt. Eerder dit jaar werd een exemplaar gekocht door de Amerikaanse autoverzamelaar David MacNeil voor $ 80 miljoen, hoewel dat een private deal was zonder tussenkomst van een veilinghuis. Experts noemen de markt voor klassieke auto's mede naar aanleiding van deze deals nog altijd zeer gezond.

De 250 GTO uit 1962 die in Monterey werd verkocht, was chassis nummer 3413 GT, oftewel nummer drie van de 36 exemplaren die ooit zijn gebouwd. Het voertuig werd aanvankelijk gebruikt als testauto door Ferrari en werd onder meer bestuurd door Formule 1 wereldkampioen Phil Hill tijdens de Targa Florio in 1962. In datzelfde jaar won de auto het Italiaanse GT-kampioenschap en kwam als eerste binnen in zijn klasse tijdens de Targa Florio van 1963 en 1964. Tijdens de seizoenen 1962-1965 werden meer dan 15 klassements- en overall overwinningen behaald.