Dit is Hyundai's nieuwe vlaggenschip: de Santa Fe wordt zuiniger en veiliger

Het is de eerste Hyundai in Europa op basis van een nieuw platform. De Santa Fe werd in 2001 geïntroduceerd, maar was de afgelopen jaren in Europa niet zo in trek vanwege zijn forse motoren met hoge CO2-uitstoot, die extra veel belasting met zich meebracht. In de VS bijvoorbeeld, is de grote SUV al jaren heel populair.

Hyunda zegt er nu veel meer een gezinsauto van te hebben gemaakt, met zuinige en schone motoren. Daarom verwacht het merk dat hij in Europa meer in trek zal zijn. In het uiterlijk valt onder meer T-vormige dagrijverlichting op, die tevens als richtingaanwijzer functioneert. De wielkasten zijn breder dan ooit en 20 inch wielen zijn nu een optie.

In het interieur zijn zachtere materialen toegepast, waardoor de auto meer kwaliteit uitstraalt. Daar valt ook het lage dashboard op met een nieuw 10,25 inch groot touchscreen. Het digitale instrumentenpaneel is 12,3 inch groot. De standen van de automaat kies je met drukknoppen (shift-by-wire). En voor het eerst is er een Terrain Mode keuzeschakelaar: een controleknop in de middenconsole waarmee makkelijk geschakeld kan worden tussen verschillende rij-menu's, aangepast aan de kwaliteit van de weg.

De Santa Fe wordt leverbaar als hybride en plug-in hybride. Maar de precieze specificaties daarvan wil Hyundai nu nog niet prijsgeven. Met het nieuwe platform belooft de fabrikant een stabieler weggedrag en meer veiligheid. Het zwaartepunt van de auto ligt nu ook lager. Het nieuwe platform moet ervoor zorgen dat de auto beter de impact van een botsing absorbeert. Bovendien wordt de passagiersruimte hierdoor zo min mogelijk vervormd.

De nieuwe Santa Fe arriveert na de zomer in de Nederlandse showrooms. Over de prijzen is nog niets bekend.

Volledig scherm Hyundai Santa Fe © Hyundai

Volledig scherm Hyundai Santa Fe © Hyundai

Volledig scherm Hyundai Santa Fe © Hyundai