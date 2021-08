Dit is het verhaal achter de overwoekerde cabriolet in Wenen

Omwonenden en toeristen verbazen zich al enkele weken over een cabriolet in de Oostenrijkse hoofdstad, Wenen. Uit de Peugeot 306 groeien diverse planten, die de auto langzaam lijken te overwoekeren.

Het blijkt volgens de Oostenrijkse krant Kurier te gaan om een protestactie van de Weense kunstenaar Christoph Schwarz, die met de auto wil protesteren tegen de bevoordeling van auto's in de publieke ruimte. ,,Woonruimte in Wenen wordt steeds duurder", zo meldt hij op zijn website. ,,Maar parkeerruimte wordt zo goed als weggegeven. Voor een ongelooflijke 10 euro per maand krijg je een parkeervergunning voor een auto. Zou het niet eerlijk zijn als je tegen dezelfde voorwaarden en op een even ongecompliceerde manier bijvoorbeeld een volkstuintje zou kunnen aanleggen?”

‘Eén grote parkeerplaats’

Schwarz bouwde daarom een Peugeot 306 cabriolet om tot ‘autotuin’ en plantte er tevens een bord in waarop staat: ‘Wenen, je bent één grote parkeerplaats’. Volgens de kunstenaar moeten we dringend de CO2-uitstoot verminderen, vooral in de transportsector. ,,De stad Wenen houdt nog steeds vast aan snelwegprojecten, wat de klimaatcrisis aanwakkert: meer wegen betekent meer verkeer.” Zijn autotuin is volgens Schwarz een mooi symbool van wat er misgaat. ,,Wat voor automobilisten mogelijk wordt gemaakt, moet voor alle stedelingen mogelijk worden gemaakt”, zegt de filmmaker.

Kruidentuin

Concreet betekent dit volgens hem dat iedereen voor 10 euro per maand een stukje stad zou moeten kunnen krijgen om een bed, een salontafel, een kruidenperk of een stoel met parasol op te zetten. ,,We nemen de huidige verdeling van de ruimte te veel voor lief", aldus Schwarz. Hij bouwde de rijdende kruidentuin samen met vrienden. Als het regent komt een van de bewoners het dak sluiten om de grond te beschermen tegen overstromingen. De auto is desgewenst binnen twintig minuten rijklaar te maken. De rozemarijn, munt, oregano en andere kruiden zijn volgens Schwarz gratis te gebruiken door passanten.

Volledig scherm De kruiden die in de auto groeien zijn door omwonenden gratis te gebruiken. © Florian Rainer

