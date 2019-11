Dit is de snelste Audi RS6 aller tijden

Rij-impressieHet is het ‘weapon of choice’ voor bankrovers en plofkrakers wanneer ze op boevenpad gaan. Maar ook voor brave burgers valt er mee dan genoeg te genieten in deze Über-Avant.

De monumentaal ogende RS6 is wat ons betreft dé Audi. Meer nog dan de S8 en R8 is dit de vaandeldrager van het merk. Want iconisch dik, breed, ongepolijst, berensterk en voorzien van een roffelende achtcilinder met twee turbo’s. Het is de ultieme evolutie van een modelserie die ooit begon met de Audi S2 en die de stationwagon veranderde van een auto voor aannemers tot de ultieme lifestyle scheurbak.

De populariteit van dit type auto is de laatste jaren ingehaald door de SUV, maar dat is wat ons betreft niet terecht. De Audi RS6 is namelijk niet zo protserig als een SUV en verbruikt door zijn lage carrosserie veel minder brandstof is, maar heeft wel dezelfde binnenruimte. Bovendien is de auto voorzien van alle denkbare luxe en voorzien van een bouwkwaliteit die nauwelijks te evenaren is. Het model is bovendien ‘stealth’ doordat alleen kenners de ware aard kunnen zien en met zijn vierwielaandrijving heb je altijd en overal tractie. Als kers op de taart mag je werken met een achtcilinder met twee turbo’s, waarmee je moeiteloos dikke sportwagens naar de rechterbaan duwt.

Volledig scherm Audi RS6 © Audi

In 1993 was de S2 de eerste echt snelle Avant dankzij een 230 pk sterke 2,2-liter 20-kleps vijfcilinder turbomotor. Al snel volgden meer S- en RS-modellen. De eerste generatie RS6 kwam in mei 2002 op de markt en was leverbaar als sedan en stationwagen. De auto was destijds voorzien van een 4,2-liter biturbo V8-motor met een vermogen van 450 pk. Daarmee was de RS6 sterker dan zijn directe concurrenten de BMW E39 M5 en de Mercedes-Benz E 55 AMG.

Later volgde een uitvoering met de 580 pk sterke tiencilinder die ook door Lamborghini werd gebruikt. Het werd er qua wegligging helaas niet beter op. De RS6 was door de zware V10-motor weliswaar kogelsnel, maar ook net zo moeilijk als een projectiel van zijn ballistische baan af te brengen. Zolang het rechtdoor ging was de auto niet te verslaan, maar aan bochten had ‘ie een bloedhekel. En dus was de derde generatie RS 6 weer voorzien van een V8-motor. Ditmaal met een inhoud van 4.0-liter. Opvallend: met zijn 560 pk was het de eerste keer dat een fabrikant koos voor minder vermogen ten opzichte van zijn voorganger.

Volledig scherm Audi RS6 © Audi

Het bleek een incident, want in de nieuwe RS6 telt de 4.0 V8 exact 600 paarden en daarmee is de powerbolide van Audi sterker dan ooit tevoren. Hoewel de RS6 overduidelijk een model is uit de A6-reeks, claimt Audi dat alleen de voordeuren, de achterklep en het dak gelijk zijn aan die van de minder sportieve A6-versies; alle andere onderdelen zijn breder, ruiger of sportiever gemaakt. Aan de dikker uitgebouwde wielkasten (vier centimeter breder aan beide kanten), de vertrouwde ovale uitlaatsierstukken, de diffuser achter en vooral de vorm van de bumpers zie je direct dat dit geen standaard A6 is.

De zwarte grille is het meest imponerend. In je achteruitkijkspiegel lijkt het alsof een reuzenhaai met opengesperde bek op je af komt zwemmen die alles opslokt wat zich voor hem bevindt. Ook de binnenzijde oogt indrukwekkend dankzij een speciaal sportstuur, met leer beklede sportstoelen en knoppen waarmee je onder meer de aandrijflijn in aparte RS-standen kunt zetten. In RS2 reageert de motor bijvoorbeeld nog heftiger dan in standje ‘RS1'. Ook leuk voor wanneer je aan het scheuren bent: de RS6 projecteert informatie over onder meer bandenspanning, koppel, vermogen, olietemperatuur, turbodruk, rondetijden en g-krachten op z’n voorruit.

Volledig scherm Audi RS6 © Audi

Wanneer je instapt en wegrijdt, voel je meteen dat dit een sportief model is. Alles voelt strak aan en de stugge wegligging suggereert dat je ook goed bochten kunt bedwingen met dit model. De motor slaat aan met een diep, hol klinkend geluid. De Audi zet alle kleppen van de uitlaat even open bij de koude start. Formeel om de motor beter op te kunnen starten, maar het is ook een stukje auditieve borstklopperij. De koning is wakker en iedereen mag het weten.

De topsnelheid is elektronisch begrensd tot 250 km/u. Met het optionele Dynamic Pack haalt de Audi 280 km/u en met het Dynamic Pack Plus zelfs 305 km/u. Dat is voor het eerst bij de RS6. Quattro vierwielaandrijving is standaard. In de standaardconfiguratie gaat 60 procent van het vermogen en koppel naar de achterwielen. Dat kan oplopen tot 85 procent, waardoor de Audi een speelser karakter krijgt. Sprinten doet de auto ook sneller dan ooit tevoren, namelijk van nul naar honderd kilometer per uur in 3,6 seconden. Dat is 0,3 seconden sneller dan voorheen.

Volledig scherm Audi RS6 © Audi

Om brandstof te besparen, is de auto niet alleen voorzien van 48 Volt ‘mild hybrid’ technologie, maar ook van tijdelijke cilinderuitschakeling. Bij lage tot middelhoge belasting schakelt dit systeem de cilinders 2, 3, 5 en 8 uit door de injectie en ontsteking te deactiveren en de in- en uitlaatkleppen te sluiten. Die cilinderuitschakeling levert een brandstofbesparing van 5 tot 12 procent op, zegt Audi Dat leidt tot een gemiddeld verbruik van 11,7 liter per 100 kilometer. En dan de laatste cijfers: de bagageruimte varieert van 565 tot 1.680 liter en de achterbank is in een verhouding van 40:20:40 neerklapbaar.

Maar dat is eigenlijk allemaal bijzaak. Het allerfijnste is dat je er niet alleen mee als een raket richting de einder kunt schieten, maar er ook lekker mee de bocht om kunt. Vooral geholpen door zaken als het optionele quattro sportdifferentieel. Er bestaat keus uit adaptieve luchtvering en een speciaal RS sportonderstel met stalen veren en instelbare ‘analoge’ schokdempers. De bochtsnelheden zijn enorm en als het dan toch fout dreigt te gaan, glijdt de auto veilig over zijn voorwielen naar de buitenkant van de bocht.

Volledig scherm Audi RS6 © Audi