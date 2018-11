Dit is de nieuwe Mitsubishi L200

Mitsubishi blijft de auto presenteren als een luxe werkpaard en legt niet de nadruk op de lifestyle-kant van de pick-up. De L200 is al 40 jaar op de markt en behoort tot de meest succesvolle modellen wereldwijd voor Mitsubishi. Het model wordt gebouwd in Laem Chabang, 150 kilometer ten zuiden van Bangkok.

De voorzijde van de L200 is nu meer in lijn met modellen als de Outlander en Eclipse Cross. Het nieuwe model is te herkennen aan een hogere motorkap-lijn en agressievere koplampen. Het interieur kenmerkt zich door verbeterde materialen. Over specs, prijzen en prestaties is nog niets bekend.