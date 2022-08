Dit is de meest gevreesde auto van de stad: ‘Mensen raken in paniek als ze me zien’

Orlando doet een garagedeur in de Castellumgarage open in Alphen en daar staat-ie, aan de lader. Een witte Renault Zoe met oranje vlakken en de tekst ‘parkeercontrole’ erop. Op het dak een flink camerasysteem. We hebben het hier over de scanauto, die sinds een jaar of drie in Alphen rondrijdt en niet-betalende parkeerders op de blaren laat zitten.