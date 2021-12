Dit is de ‘limousinestop’ en zo oefen je hem zelf

Het is een van de eerste dingen die bestuurders van luxe limousines leren: een auto soepel tot stilstand laten komen om inzittenden niet te ontrieven. Het aanleren van de limousinestop is een koud kunstje en helpt ook bij het rijden onder winterse omstandigheden.

Heb je wel eens je oma of een oudtante aan boord? Of iemand met rugpijn? Ook bij het vervoeren van kwetsbare of kostbare lading heb je profijt van de koffiestop en zelfs als je daar allemaal nooit mee te maken hebt, is het handig als je weet hoe je je auto boterzacht tot stilstand kunt laten komen.

De limousinestop draait er in feite om dat je als bestuurder de rem voorzichtig op laat komen, vlak voordat het voertuig compleet tot stilstand komt. Hierdoor komt de auto niet met een schok stil te staan, bewegen de inzittenden niet naar voren en klotst de koffie niet uit je beker. Het doel is om te zorgen dat een auto niet of nauwelijks uit de vering komt als-ie compleet stil staat.

De theorie is gemakkelijk, maar het vergt toch enige oefening. In de video hieronder legt rallyrijder Wyatt Knox uit hoe deze stopmethode van pas kan komen. De techniek is niet alleen geschikt voor limousinebestuurders, maar ook voor gewone automobilisten. In winterse omstandigheden is een agressievere variant van de limousinestop bijvoorbeeld een beproefde methode om te voelen hoe glad het wegdek is.

