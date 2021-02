Dit is de elektrische auto 2.0: binnen 18 minuten opgeladen, ongekend ruim én een caravantrekker

Hyundai presenteert met zijn zojuist onthulde Ioniq 5 de elektrische auto 2.0. Hij is ongekend ruim en kan een caravan tot 1600 kilogram trekken. Al even opzienbarend is zijn laadsnelheid: van 10 naar 80 procent in slechts 18 minuten.

De eerste generatie elektrische compacte modellen, zoals de Nissan Leaf en Renault Zoe, oogde wat flets en fantasieloos. Maar enkele jaren geleden kwamen verschillende autofabrikanten tot de conclusie dat ze meer emotie konden oproepen door terug te grijpen op de erfenissen van de auto-industrie. Zo werd voor de Honda E inspiratie opgedaan bij de eerste generatie Civic uit de jaren zeventig en grijpt de komende, elektrische Renault 5 ook overduidelijk terug op het verleden.

Hyundai past dit trucje nu ook toe. Het Koreaanse merk heeft de nieuwe elektrische Ioniq 5 gebaseerd op de klassieke Hyundai Pony. Dat model was bij zijn debuut in 1974 al achterhaald, maar dankzij de ingehuurde Italiaanse ontwerper Giorgetto Guigiaro was de auto het aanzien best waard. Hetzelfde geldt voor de hierop gebaseerde, vandaag onthulde Ioniq 5, die dankzij zijn retro-elementen meer is dan een anoniem ogend en fantasieloos stuk blik.

Verschuifbare middenconsole

De Ioniq 5 lijkt vooral een mengeling van SUV en MPV en wat meteen opvalt is zijn extreme wielbasis van 3,10 meter. Dat leidt tot een ongekend ruim interieur dat bovendien innovatief is afgewerkt met ecologisch verantwoorde materialen.

Het thema ‘living space’ (leefruimte) is vooral herkenbaar in het zogenoemde Universal Island, een in lengterichting over 140 millimeter verschuifbare middenconsole. Door dit Universal Island en de volledig vlakke vloer waaronder het batterijpakket is ondergebracht, biedt het interieur optimale bewegingsvrijheid.

Ook vernieuwend: als eerste auto van Hyundai is de Ioniq 5 uitgerust met een head-up-display met augmented reality, waarmee de voorruit een soort projectiescherm wordt.

Met zijn ruim drie meter lange wielbasis overtreft de 4,64 meter lange Ioniq zelfs de grootste SUV in eigen huis: de Santa Fe, die meer dan 20 centimeter minder biedt. De bagageruimte heeft, ongeacht de gekozen uitvoering, een flinke inhoud van 531 liter. Gooi je de achterbank plat, dan ontstaat een laadruimte van maar liefst 1591 liter. Onder de voorklep bevindt zich een extra, kleine bagageruimte. Deze zogeheten frunk heeft bij de achterwielaangedreven Ioniq 5 een inhoud van 57 liter en is bij de vierwielaangedreven types 24 liter groot.

Verder zijn er elektrisch verstelbare voorstoelen die in elke gewenste hoek te verstellen zijn. Ze geven de inzittenden volgens Hyundai ‘een gevoel van gewichtsloosheid’ wanneer ze achterover worden gezet. Voorstoelen met een ligstand dus: een kunstje dat we al eerder zagen bij BMW. De dikte van de stoelen is met zo’n 30 procent gereduceerd, zodat de passagiers achterin extra beenruimte hebben.

De Ioniq 5 is verrijkt met allerlei actieve en passieve veiligheidssystemen. De Koreaan kan op de snelweg zelfs semi-autonoom rijden dankzij Highway Driving Assist 2. De auto is leverbaar met vier elektrische aandrijflijnen. Er is keuze uit twee batterijpakketten (58 en 73 kWh) en keuze uit een configuratie met één elektromotor (alleen achter) en twee elektromotoren (voor en achter). Alle versies halen een topsnelheid van 185 kilometer per uur.

Mobiele oplader

Revolutionair in deze prijsklasse is de laadsnelheid. Deze Hyundai kan zich wat dat betreft meten met veel duurdere auto's als de Porsche Taycan of Audi E-tron. Voor het opladen kan je terecht bij 400 volt- en 800 volt-laadinstallaties, zonder dat daarvoor extra componenten of adapters nodig zijn. Met een snellader van 350 kW is de Ioniq 5 volgens Hyundai in slechts 18 minuten op te laden van 10 tot 80 procent van de batterijcapaciteit. Vijf minuten opladen is al genoeg voor 100 kilometer extra actieradius.

Ook opmerkelijk: de Ioniq 5 mag een aanhanger van maximaal 1600 kilogram trekken, afhankelijk van de gekozen accu en aandrijflijn. Extra handig in dit opzicht is dat de auto ook kan worden omgetoverd tot een soort ‘oplader op wielen’. Onderweg en op locatie kunnen elektrische apparaten – bijvoorbeeld elektrische fietsen en scooters, maar ook buitensport- of campinguitrusting – van stroom worden voorzien. Hiervoor zitten aansluitingen aan de buitenkant en bij de achterbank.

De instapversie heeft het kleinste accupakket en een 170 pk en 350 Nm sterke elektromotor op de achteras. Deze basisversie zoemt al in 8,5 seconden naar de 100 kilometer per uur. Wie het kleinste accupakket combineert met vierwielaandrijving, krijgt een 72 pk sterke elektromotor op de vooras én een 88 pk en 350 Nm sterke unit op de achteras. Deze 235 pk sterke versie schiet in 6,1 seconden naar de 100 kilometer per uur. De allersnelste variant accelereert van 0 naar 100 kilometer per uur in 5,2 seconden. De auto is nog niet officieel gehomologeerd, maar de maximale actieradius is naar verwachting tegen de 480 kilometer.

De eerste exemplaren van de Ioniq 5 worden deze zomer al uitgeleverd. Nederland is samen met Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Groot-Brittannië een van de weinige landen die een speciale introductieversie krijgen met de naam Project 45. Van dit model worden er slechts 3000 gemaakt.

De prijs van dit model bedraagt 58.995 euro. Deze uitvoering heeft onder meer een dak met zonnecellen (als extra energiebron), het uitgebreide head-up-display en 20-inch lichtmetalen velgen. De prijzen van de reguliere versies van de Hyundai Ioniq 5 volgen in een later stadium.

