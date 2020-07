Dit is de eerste auto ooit met een achterbankairbag

Nog voordat de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse is onthuld, gaat hij de geschiedenisboeken al in. De nieuwe generatie van de Duitse toplimousine, waarvan de productieversie pas in september het levenslicht ziet, krijgt namelijk als eerste auto ooit airbags op de achterbank.

Mercedes-Benz verklapt dit opmerkelijke detail van de luxe limousine, om het grote publiek op te warmen voor de komst van de geheel nieuwe generatie S-klasse. De onthulling vindt namelijk pas plaats in september. Normaal bestaat een dergelijke teasercampagne uit vrij nietszeggende foto’s van onderdelen zoals de koplampen of een deel van het dashboard, maar de nieuwe voorziening van de S-klasse is wel degelijk nieuws.

Nog altijd houdt Mercedes het uiterlijk van haar meest luxe model geheim, maar op de tekeningen die het merk heeft vrijgegeven staat een veiligheidssysteem dat we nog niet eerder zagen. De S-klasse krijgt airbags die de achterpassagiers moeten beschermen in het geval van een aanrijding. Afgaand op de beelden klappen de luchtzakken uit de bekleding van de voorstoelen, waarmee ze voorkomen dat de achterste inzittenden tegen hardere delen van het interieur botsen. Het systeem voelt automatisch wanneer er bijvoorbeeld kinderzitjes in de auto zitten: in dat geval klappen de airbags niet of gedeeltelijk uit.

Volledig scherm Dit studiemodel laat de ruimte op de achterbank van de nieuwe S-klasse alvast zien, naast de nieuwe multimediaschermen © Daimler AG

In combinatie met de gordijnarbags en airbags die uit de gordel tevoorschijn klappen (dat laatste bestaat ook alleen nog in dit superdeluxe segment) moeten de ‘achterbags‘ een beschermende cocon vormen rond de passagiers op de achterbank. Zij worden bovendien beschermd door de luchtkussentjes in de stoelbekleding: normaal gesproken zitten die in een S-klasse voor de stoelmassage, maar de nieuwste versie van de limousine kan de buitenste luchtkussentjes razendsnel opblazen tijdens een crash. Nog voordat de inzittenden het door hebben, worden ze door dat systeem iets verder de auto in gedrukt waardoor de kans op zwaar letsel bij een aanrijding wordt verkleind.

Beschermende luchtvering

Dat veiligheidssystemen in auto’s alsmaar slimmer worden, blijkt eveneens uit het systeem dat Mercedes ‘Pre-Safe Impulse Side System‘ noemt. Ook dit is nieuw bij de komende S-klasse. Zodra de sensoren in de auto verwachten dat de S-klasse betrokken raakt bij een aanrijding, kan de auto zijn luchtvering in een paar milliseconden een klein stukje omhoog pompen. Daardoor stijgt de kans dat de auto die op de S-klasse botst vooral de sterkste delen van de veiligheidskooi in de Mercedes raakt. Zodoende wordt de botsenergie beter geabsorbeerd en hebben de inzittenden opnieuw minder kans op letsel.

De exacte werking van de vooruitstrevende veiligheidssystemen verklapt Mercedes-Benz bij de volledige onthulling van de nieuwe S-klasse, die dus voor later dit jaar gepland staat. Daarna is het de verwachting dat de voorzieningen hun weg zullen vinden naar de kleinere en goedkopere modellen van het merk, en wellicht zelfs naar modellen van andere fabrikanten. Zo ging het immers ook met andere systemen die hun debuut maakten in het luxe vlaggenschip van Mercedes, zoals het ABS-remsysteem dat blokkerende wielen voorkomt. Dat zat als eerste in een S-klasse, en is nu verplicht op elke nieuwe auto.

Volledig scherm Dit onderdeel verklapte Mercedes ook al: de nieuwe S-klasse krijgt een groot 'staand' scherm in het dashboard, ongeveer zoals in de Tesla Model S. © Daimler AG