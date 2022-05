Dit is de beste elektrische fiets volgens de Consumentenbond

Elektrische fietsen zijn niet goedkoop. Maar ondanks de hoge prijs zijn ze erg populair en op het dieptepunt van de coronapandemie waren ze zelfs een tijdje niet aan te slepen. Het voordeel van een e-bike is natuurlijk dat je met de elektrische ondersteuning het fietsen zo zwaar kunt maken als je wilt.



De Consumentenbond test e-bikes op onder meer elektrische ondersteuning, actieradius en bediening en uitrusting van de fiets. Er zijn in totaal ruim 540 elektrische fietsen getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een e-bike van Cube komt als beste uit de test. Een goed en goedkoper alternatief is een fiets van Pegasus. Let op: er kwamen meer fietsen als beste uit de test. We lichten hier de fiets uit met de laagste richtprijs.

Beste uit de Test: Cube Touring Hybrid Exc 625

Volledig scherm Cube Touring Hybrid Exc 625. © Consumentenbond

Van woon-werkverkeer tot langere fietstochten, deze fiets van Cube kan het prima aan. Hij fietst soepel en heeft ook een krachtige motor. Zelfs heuvel op haal je met gemak nog zo’n 25 kilometer per uur. De fiets is verkrijgbaar in 2 kleuren: donkergrijs of mokka.

Met de accu van 625 Wh kun je een behoorlijk stuk fietsen. Hij zit verwerkt in het frame van de fiets. De motor is zo krachtig dat je de ondersteuning vaak wat lager kunt zetten. Het energieverbruik valt daardoor mee. Hierdoor is op 1 volle lading een afstand van ruim 100 kilometer fietsen haalbaar.

De derailleurversnelling met 12 versnellingen voelt sportief aan. Schakelen gaat lekker snel en soepel. De kettingkast bij een derailleur is open. Hierdoor is waarschijnlijk wat eerder onderhoud nodig, maar dat gaat dan wel weer makkelijker dan bij een dichte kast.

De Cube heeft zowel vering in de voorvork als in de zadelpen, en hij heeft brede banden van 55 mm. Hierdoor fiets je erg comfortabel, ondanks de voorovergebogen, sportieve zithouding.

Hij heeft ook enkele minpunten. Er zit standaard geen slot op de fiets. Daarnaast duurt het opladen van de accu wel wat lang. Het duurt zo’n 9 uur om hem helemaal op te laden.

Alternatief: Pegasus Siena E7F Plus 500Wh

Volledig scherm Pegasus Siena E7F Plus 500Wh. © Consumentenbond

Ten opzichte van de Cube lever je bij dit model van Pegasus wel wat in op diverse punten. Maar daar staat tegenover dat hij een flink stuk goedkoper is in aanschaf.

De accu is met 500 Wh wat lichter dan die van de Cube, maar de prestaties zijn goed. De motor is wat minder krachtig, maar voelt prettig en natuurlijk aan. De accu zit bij deze fiets overigens achterop en niet in het frame.

In plaats van een derailleur heeft deze fiets 7 naafversnellingen. Dit schakelt wat minder sportief, maar brengt ook minder onderhoud met zich mee. Hij heeft namelijk een dichte kettingkast.

De Pegasus heeft voorvorkvering en een comfortabele zithouding. En ondanks dat de banden wat smaller zijn (44 mm) en hij geen zadelpenvering heeft, is het comfort in orde.

Een nadeel is dat je bij steilere heuvels wel merkt dat de motor wat minder krachtig is. Wil je dat liever niet, dan kun je beter voor een model met een krachtigere motor kiezen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

