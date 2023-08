Dit is de auto waarmee Max Verstappen veel te hard reed

De auto waarmee Max Verstappen werd betrapt toen hij met koptelefoon op 34 kilometer te hard reed, is een supersnelle Aston Martin. De auto heeft zoveel downforce dat ‘ie in theorie op de kop in een tunnel zou kunnen rijden.

De video waarin Max Verstappen te hard rijdt in zijn Aston Martin is meer dan anderhalf miljoen keer bekeken. De beelden tonen Max Verstappen, F1-coureur en inwoner van Monaco, terwijl hij in de 2,7 miljoen euro kostende bolide door een tunnel rijdt op de rondweg van Nice in de richting van Monaco.

De snelheidsmeter staat op 124 kilometer per uur. Dat is helemaal niets voor deze Aston Martin Valkyrie, die daarmee vermoedelijk net in de tweede versnelling zit. Maar in de tunnel geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur en dus rijdt Verstappen 34 kilometer per uur te hard. Ook rijdt Verstappen op de linker weghelft en dat is formeel ook een overtreding. En daar is de Franse justitie niet blij mee. De nationale politie heeft zelfs een speciale unit die is opgericht om dit soort video’s op social media op te sporen en de daders te vervolgen.

Noise-cancelling

Verstappen draagt in de Valkyrie bovendien een helm met ingebouwde koptelefoon en ook dat mag niet in Frankrijk. De reden daarvoor wordt uitgelegd door Aston Martin op de promotiesite van Valkyrie: ‘De auto is zo luid dat elke Aston Martin Valkyrie wordt geleverd met een noise-cancelling headset van helikopterkwaliteit om schade aan je trommelvliezen te voorkomen. Een microfoon aan de buitenkant van de auto vangt sirenes en andere signalen op, zodat je die wel kunt horen’, zegt het bedrijf.

Volledig scherm Aston Martin Valkyrie Spider © Aston Martin

De supersportwagen met een topsnelheid van 355 kilometer per uur was een gezamenlijk project van Aston Martin en Red Bull en is in alle opzichten extreem. Niet alleen heeft de auto meer pk’s dan kilo’s, waardoor 1 pk dus minder dan 1 kilogram auto hoeft voort te bewegen, ook is de downforce (neerwaartse druk) absurd dankzij de geniale ingrepen van Formule 1-ontwerper Adrian Newey.

1100 pk en 1000 kilo

Door de extreme vormgeving stijgt de downforce op topsnelheid naar een astronomisch hoge 1816 kilogram. En dat bij een auto met een 1100 pk sterke 6,5 twaalfcilinder motor, die amper 1000 kilogram weegt. Doordat de kracht die ’m naar het wegdek (of in theorie het tunneldak) zuigt meer is dan het gewicht van de auto zelf, blijft de auto aan zijn ondergrond kleven. Er is ook een Spider-uitvoering van de Valkyrie met een open dak, die kost meer dan vier miljoen euro.

Inmiddels heeft Aston Martin een eigen Formule 1-team en dus geen banden meer met Red Bull, maar Verstappen kreeg naar verluidt destijds een exemplaar van Aston Martin cadeau. Of het om exact deze auto ging waarmee Verstappen zijn overtreding beging, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of Verstappen vervolgd wordt voor zijn overtreding.