Dit is de Auto van het Jaar volgens een internationale vrouwenjury

Andere categorieën

Bij de categorie Stadsauto van het Jaar won de Kia XCeed. Kia nam ook de Women’s’s Green Car of the Year-titel mee naar huis met de Soul EV. De BMW 8 Serie won in de categorie Luxury Car of the Year, terwijl de 911 werd uitgeroepen tot Performance Car of the Year. De Range Rover Evoque werd door de dames uitgeroepen tot SUV van het jaar.