Dit gebeurt er als je doorrijdt met een lekke band

De 27-jarige man wordt ervan verdacht over een afstand van zes kilometer het wegdek te hebben beschadigd met zijn sterk afgesleten velg. Bovendien deed hij dat zonder rijbewijs, want dat was al eerder afgenomen wegens het rijden onder invloed van drugs.

De man hoopte mogelijk enkel op een licht beschadigde velg nadat hij doorreed met een lekke band, maar in werkelijkheid beschadigde hij met het achterwiel van zijn Mercedes-Benz S-Klasse ook het wegdek. De velg was compleet afgesleten tot het punt waarop de remschijf het wegdek raakt.

De schade aan auto en wegdek werd door een bewoner opgemerkt in een straat in de plaats Wallensen. De getuige belde de politie. Agenten uit de plaats Hildesheim ontdekten dat het spoor was terug te voeren tot een afstand van zes kilometer. Er is een bloedproef afgenomen bij de eigenaar. Hij wordt ervan beschuldigd te hebben gereden zonder rijbewijs en moet mogelijk ook de schade aan het wegdek betalen.