Dit buurland houdt verkeersboetes in op het salaris van wanbetalers

België kan onbetaalde boetes nu nog makkelijker innen door de bedragen rechtstreeks van het salaris van de overtreder in te houden, of zelfs door het voertuig van de overtreder aan de ketting te leggen.

Volgens het Belgische ministerie van Financiën is 94 procent van de overtreders een ‘goede betaler van boetes’. Maar er is een kleine minderheid die bijna systematisch weigert te betalen. Zelfs een verdubbeling van de boete wanneer je na een bepaalde periode niet hebt betaald - een wet die werd ingevoerd in 2020 - helpt niet.

Vorig jaar zijn alsnog 537.000 van deze gevallen geregistreerd en dus wordt grof geschut gebruikt om het geld van wanbetalers alsnog te innen. Daarbij kan via een deurwaarder loonbeslag worden gelegd. Ook kan de auto van de overtreder aan de ketting worden gelegd.

Slechts 28 procent boetes geïnd

België heeft grote moeite met het innen van verkeersboetes. Van de 275.000 boetes die de fiscus moest innen, kon ze in 2018 amper 28 procent binnenhalen. Dat beeld is wel enigszins vertekend, omdat in de jaren daarna alsnog veel boetes werden geïnd. Het zware middel van loonbeslag kon al langere tijd worden toegepast bij onze zuiderburen, maar voor verkeersboetes gebeurde dat in de praktijk pas na een veroordeling door de politierechter.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is blij met dit nieuwe mechanisme dat volgens hem de ‘straffeloosheid zal tegengaan’. Daarnaast zal het volgens hem ook justitie ontlasten, zodat men zich kan richten op ernstiger misdrijven. Boetes van buitenlandse overtreders worden volgens de Belgische krant HLN niet geïnd via loonbeslag, maar komen wel bij de overtreders op de mat. De betaalde boetes komen in de staatskas van het desbetreffende land terecht.

