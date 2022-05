Dit bizarre voertuig (geen auto én geen motor) is nu in Nederland te koop

Het Britse automerk Morgan heeft een wel heel opvallend model geïntroduceerd. De nieuwe Super 3 heeft - inderdaad - drie wielen en is nóg aparter dan de ‘normale’ modellen van de bijzondere fabrikant. De open driewieler is vanaf nu in Nederland te koop, kost minimaal 68.499 euro en mag ook worden gereden met een motorrijbewijs.

Hoewel de Super 3 een vreemde eend in de bijt lijkt, past hij historisch gezien juist heel goed bij het merk Morgan. Die geschiedenis gaat ver terug: aan het begin van de vorige eeuw bouwde Henry Morgan voor eigen gebruik een gemotoriseerde driewieler, die motorfiets noch auto was. Een dergelijke ‘cyclecar’ viel in Groot-Brittannië in een goedkope belastingschaal. De betaalbare voertuigen waren mede daardoor enorm populair bij gezinnen die zich geen vierwieler konden veroorloven. De reacties op Morgans driewieler waren zo enthousiast, dat hij besloot tot serieproductie. Zo ontstond in 1910 de Morgan Motor Company.

Sindsdien staat het karakteristieke Engelse automerk bekend als nogal excentriek. Zo is Morgan beroemd om zijn ambachtelijke productie. In het Britse dorpje Malvern Link worden de auto’s met de hand in elkaar gezet. De meest efficiënte methode? Welnee! De afkeer die Morgan heeft van vernieuwing, is typerend voor het merk. Ooit liepen de levertijden op tot meer dan drie jaar, maar geen klant die je hoorde mopperen. Dat Morgan de tijd terugdraait, maakt de auto’s voor veel liefhebbers juist des te aantrekkelijker.

Volledig scherm De Super 3 heeft een enkel wiel achter, die zijn aandrijving voortaan krijgt van een benzinemotor uit de schappen van Ford. © Morgan

Volgens de wet

Door de jaren heen veranderde Morgan alleen iets als de wet dat eiste, of als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouw van een motor staakte. De belangrijkste stap voorwaarts van het merk is de vierwielige Morgan 4/4 uit 1936. In deze periode was de vraag naar cyclecars allang opgedroogd. Maar Morgan zou in de jaren 50 pas de stekker uit zijn driewielers trekken.

Het klassieke stalen chassis van de Morgan 4/4 uit 1936 heeft bijna 85(!) jaar als basis gediend voor de vierwielers van het merk. Maar zelfs Morgan ontkomt inmiddels niet meer aan modernisering: ‘Morganeers’ van de oude stempel worden immers steeds ouder, terwijl jonge liefhebbers van bijzondere auto’s andere eisen stellen aan een sportwagen. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Om relevant te blijven, kan Morgan niet achter de feiten aan blijven lopen.

Volledig scherm Morgan biedt veel accessoires aan voor de Super 3, zodat klanten hem helemaal naar wens kunnen samenstellen. © Morgan

Handwerk

Toch zien de huidige modellen (zoals de Plus Four, met vier wielen) er nog steeds uit alsof ze negentig jaar geleden zijn gebouwd. En bij de productie komt onveranderd veel handwerk kijken. Weliswaar is het aloude stalen ladderchassis vervangen door een hypermodern platform van aluminium, maar het geraamte van de carrosserie is nog altijd van hout. Het mannetje dat vroeger handmatig de spatborden in vorm timmerde, is inmiddels met pensioen. Machines garanderen nu een perfecte pasvorm van de spatborden. Maar behalve met de hand gestikt leer, heeft de koper tegenwoordig ook keuze uit ‘vegan’ materialen. Zo gaan Morgan met de tijd mee.

In aanloop naar het eeuwfeest ontstond het idee om een model te bouwen dat teruggreep naar de oorsprong: de Morgan Three-Wheeler. Oorspronkelijk bedoeld als ‘limited edition’ à tweehonderd stuks, maar uiteindelijk werden het er zo’n 2800. Met zijn luchtgekoelde tweecilinder V-motor - in de volksmond bekend als een V-twin - voldeed de ‘nieuwe’ Three-Wheeler niet meer aan de milieueisen. Daarom werd vorig jaar de productie gestaakt.

Volledig scherm De Super 3 is een moderne interpretatie van een ‘cyclecar’. In Nederland mag je hem ook met een motorrijbewijs besturen. © Morgan

Ook met je motorrijbewijs

Maar nu lanceert Morgan dus opnieuw een driewieler, met de welluidende naam Super 3. Een moderne interpretatie van de originele cyclecar uit 1910, die dus geen auto maar ook geen motorfiets is. ,,Hij valt in de L5e-categorie”, vertelt Wouter Dekker van de Nederlandse Morgan-importeur Louwman Exclusive. ,,Je mag er dus alleen mee de weg op als je vóór 2013 je autorijbewijs hebt gehaald, of als je een motorrijbewijs hebt.” Net als bij de driewielige motorfietsen van Piaggio en Peugeot, of de jetski-achtige BRP Can-Am.

De V-twin van de oude Three-Wheeler is vervangen door een 1,5-liter driecilinder van Ford, met een vermogen van 118 pk. Doordat de nieuwe Super 3 slechts 635 kilo weegt, vliegt hij in slechts zeven tellen naar 100 kilometer per uur. Vergeleken met zijn voorganger, is de nieuwe Morgan (met modern aluminium chassis) in alle richtingen gegroeid. Dat is goed nieuws voor lange autoliefhebbers, want de oude Three-Wheeler was ronduit krap. ,,Voor extra beenruimte kun je de pedalen verstellen. Dat gaat in de Super 3 nu met een eenvoudige hendel,” laat Dekker zien. De steeksleutels kunnen thuisblijven.

Volledig scherm Het interieur werd, zo belooft Morgan, een stuk ruimer dan dat van de vorige Three Wheeler © Morgan

Sowieso is de nieuwe Morgan veel praktischer geworden. De beugels op de zogenaamde ‘side blades’ zijn bedoeld om koffers en tassen aan te gehangen. ,,De Super 3 is niet gemaakt voor een rondje om de kerk, maar is juist voor mensen die via leuke weggetjes binnendoor een lang weekend of een korte week op pad willen,” zegt Dekker. Een auto voor dagelijks gebruik? ,,Nee, zo moet je de Super 3 niet zien. Hij is vooral bedoeld voor ‘erbij’. En om heel veel lol te beleven.”

Inmiddels kan de Morgan Super 3 worden besteld. De vanafprijs is 68.499 euro, de lijst met opties schier eindeloos. Gretige kopers moeten even geduld hebben: de levertijd is naar schatting een halfjaar.

Kijk voor een videoreportage over deze Morgan op Autoweek.nl

Volledig scherm De Morgan Super 3 in actie. © Morgan

Volledig scherm De twee voorwielen steken vrij ver uit. © Morgan

Volledig scherm Ook het dashboard werd flink moderner. © Morgan

Volledig scherm Volgens Morgan is de Super 3 een ideale auto voor avontuurlijke mensen die er graag op uit trekken. © Morgan

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.