Dieven slaan hun slag: voor het eerst in jaren weer meer gestolen auto’s en auto-inbraken

Na jaren van daling stijgt het aantal autodiefstallen weer. Vorig jaar werden er 5973 personenauto's gestolen, 11 procent meer dan in 2021. Ook het aantal auto-inbraken steeg met 12 procent: er werden er ruim 43.000 gepleegd, dat komt neer op zo’n 118 per dag. De afgelopen tien jaar was er juist een daling in het aantal diefstallen en inbraken te zien.

Van de gestolen personenauto's werd 45 procent weer teruggevonden. Mortorfietsen en brom- en snorfiesten zijn ook in trek. Daarvan zijn er 12.590 gestolen, respectievelijk 13 en 27 procent meer dan in 2021. In totaal zijn er 18.562 voertuigen gestolen die een kenteken dragen, waarvan 39 procent is teruggevonden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit.

De stijging komt na tien jaar van daling. In 2013 werden nog bijna 12.000 personenauto's gestolen, dat aantal daalde tot 5404 in 2021. Dieven hebben het vooral gemunt op Toyota, dat met 1036 stuks de eerste plaats overneemt van Volkswagen als meest gestolen merk. De Toyota RAV 4 is het meest gestolen model (465 stuks): 1 op de 78 RAV 4's wordt ontvreemd. Daarmee onttroont het de Volkswagen Golf als meest gestolen model van de afgelopen jaren. Van die laatste is het ‘diefstalrisico’ overigens slechts 1 op de 1136.

De Toyota Auris wordt hoofdzakelijk gestolen voor de onderdelen: van de 193 gestolen voertuigen werd 73 procent teruggevonden zonder katalysator. Personenauto’s van 3, 4 en 5 jaar oud worden het meest gestolen (27 procent van de diefstallen), maar de LIV ziet wel een opvallende stijging van achttien procent in het stelen van auto’s van 20 jaar en ouder. Het LIV heeft nog niet gereageerd op vragen van deze site hierover.

Inbraken

Daarnaast heeft vergelijkingssite Independer op basis van de meeste recente politiedata becijferd dat er 11,8 procent meer auto-inbraken zijn geweest in 2022 dan in het jaar ervoor: 43.200 keer, ofwel 118 per dag. Vooral in de provincie Groningen is het oppassen geblazen, stelt Independer, daar is het aantal inbraken vrijwel verdubbeld. Ook in Drenthe en Limburg was er sprake van een fikse stijging.

In Flevoland hadden dieven het minder vaak voorzien op auto's, daar daalde het aantal inbraken juist met 23 procent. De gemeente Oldenzaal in Overijssel heeft de dubieuze eer om de grootste stijging te mogen noteren: het aantal auto-inbraken vertwingtigvoudigde van 5 in 2021 naar 101 in 2022.

