Dieselverkoop nog verder onderuit

De val van de diesel lijkt onstuitbaar, zo meldt website autowereld.be op basis van cijfers van de ACEA, de Europese vereniging van autoconstructeurs. In het tweede trimester van 2018 (april tot juni) daalden de verkoopcijfers van nieuwe dieselwagens in de EU met nog eens 15,5 procent. Sinds begin dit jaar is de diesel al 16,3 procent achteruitgegaan in vergelijking met het eerste semester van 2017. In Nederland viel de daling relatief mee, met een teruggang van 9,8 procent.