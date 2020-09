‘Dictator-limo’ die voor drie miljoen euro werd opgeknapt staat te koop in Alkmaar

De verlengde Mercedes-Benz was het favoriete vervoermiddel van iedereen die er in de jaren zestig en zeventig een beetje toe deed. Rocksterren als David Bowie, Ringo Starr en Eric Clapton hadden er een, maar ook dictators waren er dol op. Kim Jong-il, Saddam Hoessein en Idi Amin lieten zich graag rondrijden in deze limousine.