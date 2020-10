Deze zes nieuwe elektrische auto’s bieden dit jaar nog veel belastingvoordeel

Dit laatste kwartaal komen er zes nieuwe elektrische modellen bij. Deze schaf je als zakelijke rijder dit jaar dus nog aan met een bijtelling van 8 procent over de eerste 45.000 euro in plaats van de 12 procent van 2021.

Lexus UX 300e

De eerste elektrische auto van Lexus is een variant op de reeds bestaande Lexus UX. Het model heeft een actieradius van 300 kilometer. Dat is niet bijzonder veel en bovendien is de laadsnelheid beperkt tot 50 kW. Ook kun je maar 1-fase laden, daar waar 3-fase laden inmiddels de norm is. De Lexus UX 300e is te koop vanaf 49.900 euro.

Aiways U5

Volledig scherm Aiways U5. © Aiways

Aiways is een nieuwkomer op de Europese markt. De U5 is een model dat zowel qua prijs als prestaties prima scoort. Het eerste product is een compacte elektrische SUV met een strakke en minimalistische vormgeving. De auto is te koop vanaf 37.500 euro en heeft een rijbereik van 335 kilometer.

Audi e-Tron Sportback 55

Volledig scherm Audi E-Tron S Sportback. © Audi

De e-Tron Sportback is de coupé-uitvoering van de Audi e-Tron. Het 65.100 euro kostende model is net iets lager dan het standaardmodel en dat gaat ten koste van de hoofdruimte en bagageruimte. Door zijn aerodynamische vorm is zijn rijbereik met 446 kilometer wel fractioneel hoger.

Fiat 500e (cabrio)

Volledig scherm Fiat 500e als 3+1. © Fiat

De elektrische Fiat 500e is voorzien van twee kleine ‘suicide’ achterdeurtjes die andersom openen om het instappen achterin te vergemakkelijken. Het instapmodel is de 500e Action. Die staat vanaf 24.900 euro in de Nederlandse prijslijst en komt 180 kilometer ver op een volle accu. Er zijn ook versies met een actieradius van 320 kilometer. De auto is tevens leverbaar als cabrio.

Volvo XC40 Recharge

Volledig scherm Volvo XC40 Recharge. © Volvo

De 59.900 euro kostende XC40 Recharge P8 is de eerste volledig elektrische Volvo. De actieradius is voldoende met 418 kilometer, zij het dat Volvo wel wat voorzichtig is met het reclameren van dit getal. Ze houden het zelf liever op ‘tussen de 340 en 400 kilometer netto’. De 408 pk sterke auto stelt eigenlijk op geen enkel vlak teleur en is te koop vanaf 59.000 euro.

Volkswagen ID.3 Pro S

Volledig scherm VW ID.3. © VW

Volkswagen wil met de ID.3 elektrisch rijden toegankelijk maken voor iedereen. Er komen meerdere versies van de ID.3 uit, in november is het de beurt aan de ID.3 Pro. Dit 150 kW sterke model krijgt een actieradius van zo'n 420 kilometer en gaat naar verluidt zo'n 43.000 euro kosten.

