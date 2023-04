Deze ‘vergeten’ tweedehands MPV's koop je voor 6000 euro

Deze veelzijdige auto's komen uit een segment dat nieuw niet meer bestaat, want bijna alles is tegenwoordig cross-over of SUV. Toch biedt een MPV met zijn gebruiksgemak en variabiliteit vaak meer dan de SUV's, die het vaak vooral van hun looks moeten hebben.

Nog niet zo lang geleden was de MPV - in allerlei soorten en maten - hartstikke trendy. Inmiddels worden ze nieuw amper nog verkocht en ook als occasion lopen autokopers er maar al te vaak aan voorbij. Dat MPV’s niet saai hoeven te zijn, laten deze drie bescheiden occasions zien, die allemaal nog geen 6000 euro kosten. Gebruikt is de keuze enorm: van extravagant (Daihatsu Materia) tot chique (Lancia Musa) en alles daartussenin.

Kia Soul

Kia Soul 1.6 X-ecutive - 2010 - 147.429 kilometer - €5950, Wuco Auto’s B.V., Oldenzaal

De Kia Soul kent een opvallende historie: de eerste generatie (2009-2013) was verkrijgbaar met benzine- en dieselmotoren, zijn opvolger (2014-heden) is er enkel als EV. Voor 6000 euro komt logischerwijs de eerste generatie in aanmerking, zoals deze Kia Soul, afkomstig van de tweede eigenaar. Echt succesvol is de Zuid-Koreaan nooit geweest. Wellicht komt dat doordat hij overal een beetje tussenhing: geen gewone hatchback (dat was de Rio al), geen cross-over (want niet hoog op de wielen genoeg, wel enigszins stoere looks) en toch ook niet helemaal een MPV, want het ontbreekt hem aan voldoende variabiliteit.

Doorhalen in de versnellingen

Zo is de achterbank uiteraard in delen neerklapbaar, maar bijvoorbeeld niet verschuifbaar, daarvoor moet je de Venga hebben. Wel biedt de hoekige koets aardig wat bagageruimte. Nadeel daarbij is de hoge tildrempel. De motorische keuze lag op een 1.6-benzine en een 1.6-diesel. De 00-NNH-2 is eerstgenoemde. Met 126 pk op 1145 kilo kom je weinig te kort, maar pas bij hogere toerentallen komt alle kracht vrij. Dat betekent ver doorhalen in de versnellingen, en omdat de hogere versnellingen een lange overbrenging hebben, is bij inhaalmanoeuvres terugschakelen noodzakelijk. Prettig daarbij is dat de bak met gevoel schakelt.

Kunstmatige besturing

De besturing gaat daar niet helemaal in mee: te kunstmatig. Toch is het van de Hyundai i20 afkomstige onderstel best redelijk sportief. Binnenin gaat het er beslist niet saai (dashboard), maar wel ruim (zitplaatsen) aan toe, ook achterin is voldoende ruimte. Het meubilair voldoet, de X-ecutive is goed uitgerust: 16-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch inklapbare buitenspiegels, brake assist, allemaal zaken die dertien jaar geleden in dit segment geen gemeengoed waren. Dat is de bull bar evenmin - die zal wel door een van de vorige eigenaren zijn gemonteerd om de auto een stoerdere look te geven.

Citroën C3 Picasso 1.6 VTi Aura - 2009 - 145.549 kilometer - €5950 Vakgarage Roberts Kerketuinen, Den Haag

Deze Citroën C3 Picasso vertoont opvallende gelijkenissen met bovenstaande Soul. Dezelfde vraagprijs (in beide gevallen inclusief Bovag-garantie) en ook de vormgeving komt aardig overeen. De C3 is wat meer afgerond en kreeg de naam van een kunstenaar opgeplakt. De Fransman is iets ouder, de Zuid-Koreaan weer wat meer ervaren. Onder de kap treffen we eveneens een 1.6 aan, hier goed voor 120 pk. Op het gebied van - technische - betrouwbaarheid zijn er wél verschillen, want de 91-PZT-9 heeft als motor de eerste generatie VTi. Dat is wél een occasion die je het liefst koopt met zoveel mogelijk zekerheid. Een jaar garantie en een pak garagerekeningen moeten dit waarborgen.

Verschuifbare achterbank

De C3 Picasso neemt in positieve zin afstand van de Soul als het gaat om variabiliteit: hier is de achterbank over 15 centimeter verschuifbaar. Klap je de (deelbare) achterbank helemaal neer, dan ontstaat een vlakke laadvloer van 1500 liter. Het onderstel is vooral op comfort gericht. Prettig, maar in snel genomen bochten zijn overhelneigingen niet te voorkomen en zelf zoek je op de vrij vlakke zetels ook naar houvast. Maar wellicht moet je dat ook niet willen, de lichte besturing nodigt daartoe evenmin uit.

Weinig luxe

Ruimte voor inzittenden is er, gezien het formaat, absoluut voldoende. Verder is het interieur origineel vormgegeven, je hebt echt het idee dat je niet in iets alledaags rijdt - om over de fleurige lakkleur maar te zwijgen. De geportretteerde occasion is de Aura-uitvoering. Qua voorzieningen staat deze op een van de onderste treden van de luxeladder. Cruisecontrol en handbediende airco zijn bijvoorbeeld wel aanwezig, maar achterpassagiers hebben raamslingers om de ramen te openen. ESP is eveneens afwezig, waardoor de C3 Picasso indertijd 4 sterren in de Euro-NCAP-crashtest scoorde, terwijl de Soul en Meriva 5 sterren haalden.

Opel Meriva 1.4 Turbo S/S Cosmo - 2012 - 165.101 kilometer - €5999 Van Aalten Auto’s B.V., Woudenberg

Om de mogelijkheden van hun MPV’s goed uit te kunnen buiten, boden diverse fabrikanten bijzondere portieropstellingen aan. Zo had Fords B-Max schuifdeuren achter, deze tweede generatie Opel Meriva tegengesteld openende achterportieren. Handig voor wie met kinderzitjes in de weer is, terwijl de knik in het raamkozijn de jeugdigen goed uitzicht garandeert. Hiermee werd het oubollige karakter van de oer-Meriva tenietgedaan.

Relatieve zwaargewicht

De Opel Meriva is de jongste van het trio, wel met de meeste kilometers. Motorisch is hij met z’n 140 pk het sterkst, maar dat is niet voor niets, want de Meriva is een zwaargewicht. Maar liefst 1320 kilo (Soul: 1145 kilo, C3 Picasso: 1179 kilo), waardoor wij vermoeden dat de Soul uiteindelijk het minst duur is qua wegenbelasting. Maar ja, die is weer minder MPV, want bij de Duitser is de achterbank in drie delen neerklapbaar. Ligt het middendeel plat, dan zijn de buitenste twee stoelen naar achteren en schuin verschuifbaar om zo extra ruimte voor die passagiers te creëren.

Leren bekleding

Aan alles merk je dat de Meriva een ‘gewichtige’ occasion is: de auto ligt stevig op de weg, de bouwkwaliteit van het robuuste dashboard is prima. Dissonant hierbij is de drukke middenconsole. De turbomotor zorgt in combinatie met de zesbak voor ontspannen reizen. Hoge toerentallen zijn niet nodig, dus kun je in relatieve rust genieten van de Cosmo-uitvoering: start/stop-systeem, climate control, hill assist, zelfs leren bekleding is aanwezig. Dat maakt de 28-XNT-3 tot de meest luxueuze van deze occasions, terwijl de prijs (ook hier inclusief garantie) amper hoger is. De kilometerstand is dat weer wel, maar de aanbieder toont een foto van de geopende motorkap. Daaronder doet niets die kilometerstand vermoeden. Al met al op zo’n beetje alle fronten een gedegen occasion, daar waar Soul en C3 Picasso meer sprankelend overkomen.

