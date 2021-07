Deze uitstekende caravantrekker heeft veel talenten, maar of dat genoeg is?

Volledig scherm De Subaru Outback is zeer comfortabel, maar ook zwaar en dorstig. © Bart Hoogveld

Subaru Outback (169 pk/ 124 kW), vanaf € 58.995

Roland Tameling

Ken je het gevoel dat je spontaan een bouwterrein op wilt rijden om te kijken hoe ver je auto komt? Die neiging heb je heel regelmatig achter het stuur van de nieuwe Subaru Outback: hij ziet hij er dankzij z’n grove dakrails, verhoogde onderstel en stoere details uit alsof hij zonder problemen door een omgewoelde bouwput ploegt, deze ruig aangeklede stationcar maakt die beloftes waar ook. De slimme vierwielaandrijving (instelbaar via het dashboard) staat permanent aan om je uit de prut te helpen, de uitstekende overzichtelijkheid van de carrosserie geeft je het gevoel van controle en de betrouwbare boxermotor is gebouwd om een mensenleven mee te gaan.

In een wereld waar de (deels) elektrische auto snel terrein wint, houdt de Outback vast aan beproefde techniek. Subaru, zo zegt het merk zelf, ziet bij dit topmodel af van hybride aandrijving omdat het z’n inzetbaarheid zou beperken. Een hybride zou immers geen geremde aanhanger van tweeduizend kilo kunnen trekken, maar onnodig zwaar worden op een uitdagende ondergrond. Dus draait de robuuste 2,5-liter boxermotor, die niet overdreven kracht is, ‘ouderwets’ op benzine. Reken op hooguit 1 op 12 gemiddeld, en komt er geen zuinigere eBoxer-versie. De Outback is bedoeld voor ‘het echte werk’.

Maar wat als je niet spontaan linksaf wilt slaan om via de berm naar je werk te rijden? Ofwel: wat als je een Outback wilt voor ‘normaal’ gebruik? Dan is deze Subaru bovengemiddeld kostbaar: in aanschaf, vanwege de hoge CO2-boetes. In gebruik, vanwege z’n gewicht en stevige drinkgedrag. In de lease, vanwege de eerdere kostenposten. Dat maakt deze heerlijk ruime, bovengemiddeld comfortabele en luxueuze stationcar een overtuigende auto. Indrukwekkend en veelzijdig, maar (zeker op financieel vlak) niet geschikt voor iedereen.

Plus

+ Hoog trekgewicht

+ Veel interieurruimte

+ Bewezen betrouwbaar

+ Zeer comfortabel

Min

- Hoge aanschafkosten

- Zwaar en dorstig

- Gemiddelde prestaties

- Geen hybridevariant

Eindcijfer

7,5

Conclusie

De Outback is eigenzinnig en beschikt over diverse grootse talenten, maar in Nederland zullen de meeste automobilisten die niet vaak gebruiken. Tenzij je een grote caravan en een flink budget hebt óf vaak op een bouwplaats komt. Zo’n prettige ruime stationcar verdient eigenlijk een grotere doelgroep.

Extra testnotities

Subaru levert de nieuwe Outback alleen met een 2,5-liter viercilinder benzinemotor. Een dieselversie staat niet op de planning, een hybride of een variant met een stekker evenmin. De 169 pk sterke benzinemotor is overigens wel van een bijzonder type, aangezien de zuigers in het motorblok horizontaal zijn geplaatst in een zogenoemde ‘boxer-opstelling’. Vandaar de term boxermotor. Subaru is, naast bijvoorbeeld Porsche, nog één van de weinige automerken die deze configuratie gebruiken in moderne auto’s.

Hoewel de boxermotor relatief compact is en dus laag in de motorruimte kan worden ingebouwd, merk je daar bij doorsnee ritten nauwelijks iets van. Bij sportieve modellen kan het lagere zwaartepunt van een dergelijke motor bijdragen aan een scherp bochtengedrag, maar de Outback is allesbehalve een sportief model. Wel doet de motor zijn werk mooi rustig zonder al te veel trillingen, klinkt hij niet onaangenaam en heeft Subaru door de jaren heen een vrij onverwoestbare reputatie opgebouwd. De betrouwbaarheid van de Japanse techniek staat nog altijd fier overeind.

De 2.5i past prima bij het goedmoedige karakter van de Outback, maar heel snel of soepel is hij niet. Wie rustig rijdt zal merken dat de motor zich graag op de achtergrond houdt en prettig samenwerkt met de standaard aanwezige Lineartronic-versnellingsbak, wat eigenlijk een continu variabele transmissie is met voorgeprogrammeerde schakelstanden. Doe kalm aan met het gaspedaal en de aandrijflijn zal de Outback redelijk soepel vooruithelpen, maar wanneer je meer vermogen of snelheid nodig hebt merk je dat de boxer toeren moet maken om zijn maximale kracht te benutten. Waar veel moderne turbomotoren hun vermogenspiek doorgaans rond hooguit 3000 omwentelingen per minuut bereiken, verlangt de Subaru dat je ver daarboven komt.

Bij die hoge toeren gaat de motor als vanzelfsprekend wat meer loeien en dat steekt ietwat schril af bij het comfortabele karakter dat de auto verder heeft. De rust aan boord staat namelijk op hoog niveau, dankzij een aangenaam stil interieur en opvallend prettige stoelen met een zacht zitoppervlak. Hierdoor voelt de Outback meer dan ooit als een echt luxe auto, die ten opzichte van zijn voorganger op een flink hoger plan staat.

Het onderstel is daarbij lekker soepel en vergevingsgezind: de wielophanging weet slecht wegdek mooi te absorberen en kan uitstekend overweg met harder genomen drempels. Die zachte afstelling heeft als keerzijde dat de Subaru geen uitgesproken fan is van snel bochtenwerk: in lange snelwegbochten is hij voldoende stabiel (maar ook niet meer dan dat) maar wanneer je relatief plotseling van richting verandert helt de riante stationcar bovengemiddeld ver over. Nogmaals: dat past bij het type auto en waarschijnlijk bij de wensen van de meeste klanten, maar wie een scherpe sturende sportwagen zoekt, kan beter geen Outback bestellen.

Hoewel het dashboard wat gewoontjes is vormgegeven, is de gebruiksvriendelijkheid van de cockpit op orde. De nieuwe Outback heeft een groter scherm waar veel elementen in zijn ondergebracht; dat functioneert voldoende overzichtelijk, al is de (digitale) vormgeving ook hier niet de sterkste troef van Subaru. Belangrijker is de praktische keuze van de fabrikant om vaak gebruikte knoppen voor onder meer de ventilatie en volumeregeling ‘ouderwets’ fysiek te houden. Opvallend: Apple Carplay en Android Auto zijn standaard maar telefoons moeten nog met draadje worden verbonden. Ook een draadloze lader is niet aanwezig.

Een prettig aspect van deze Subaru is zijn ruime interieur, dat met name op de voorstoelen overtuigt. Het zitcomfort en de steun aan benen en rug is reeds genoemd, maar ook de ruimte mag er zijn. Dat geldt eveneens voor de hoeveelheid plek die de passagiers achterin hebben: been- en hoofdruimte zijn op niveau, al zit de in twee delen neerklapbare achterbank iets minder prettig dan de voorstoelen. In de opvallend lange bagageruimte is eveneens meer dan voldoende plek: opmerkelijk genoeg geeft Subaru geen minimaal aantal liters op dat je mee kunt nemen met de achterbank in gebruik, maar volgens het merk is er ruim 1800 liter beschikbaar zodra je de leuning neerklapt. Indrukwekkend!

Nog zo’n indrukwekkend cijfer scoort de Outback met zijn trekgewicht, dat voor geremde aanhangers maar liefst 2000 kilo bedraagt. Er zijn, mede vanwege de opkomst van kleinere motoren en (plug-in) hybride aandrijflijnen, tegenwoordig steeds minder auto’s die zo veel massa aan hun trekhaak mogen hebben. Voor mensen met een grote caravan of anderszins zware trailer kan dat een doorslaggevend argument zijn om voor deze Subaru te kiezen.

De permanente vierwielaandrijving en de afwezigheid van elektromotoren heeft wel als nadeel dat de Outback geen zuinige auto is. Subaru geeft zelf een gemiddeld brandstofverbruik van 8,6 liter per 100 kilometer op (ofwel 1 op 11,6) en dat is al wat optimistisch. Onze test leverde een praktijkverbruik van 9,7 liter per 100 kilometer (1:10,3) op, maar dat getal zal uiteraard minder gunstig zijn wanneer je de auto avontuurlijker gebruikt.

Elke Outback is voorzien van een systeem dat de bestuurder actief in de gaten houdt. Wie te lang weg kijkt of – bijvoorbeeld – op een mobiele telefoon kijkt, krijgt een tik op de vingers: ‘Kijk naar de weg!’, staat er dan op het centrale display. Het DMS (Driver Monitoring System) werkt prettiger dan het systeem in oudere Subaru’s, omdat het minder zenuwachtig met piepjes strooit dan voorheen. Bovendien functioneren onderdelen zoals de actieve cruise control en de rijstrookassistent voldoende subtiel.

De Outback is in Nederland leverbaar in drie uitvoeringen: de Comfort, Field en Premium. De Comfort (vanaf €58.995) heeft onder meer adaptieve cruise control, 18-inch lichtmetalen wielen, verkeersbordherkenning, een in twee zones gescheiden klimaatcontrole, verwarmbare voor- en achterstoelen en een verwarmd stuurwiel. De testauto is een ruiger aangeklede Field (vanaf €60.995), te herkennen aan glanzend zwarte wielen, groene details en heuse sjorhaken aan de dakrails. Vanbinnen is het meubilair bekleed met waterafstotend polyurethaan, waar een ingebouwde navigatie – ondanks het standaard grote scherm – niet altijd aanwezig is. Wie dat wil, moet de duurste Premium (vanaf €65.995) kiezen, die daarnaast ook nappa lederen stoelbekleding, een Harman-Kardon audiosysteem en een 360-graden camera aan boord heeft.

