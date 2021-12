Deze tien klassieke auto's worden getipt als beste beleggingsobjecten

Hagerty staat wereldwijd bekend om zijn accurate analyses van de klassiekermarkt. Het bedrijf houdt statistieken bij van verkoopprijzen van honderden klassiekers. Daarop is het prijsverloop per model goed weergegeven. Een keer per jaar wagen ze zich ook aan een voorspelling van welke klassiekers de komende jaren de grootste kans hebben op een waardestijging.

Maar er staan ook best betaalbare auto's op. De Suzuki Samurai uit 1985-1995 bijvoorbeeld, die in Nederland al te koop is vanaf een paar duizend euro. Het model steeg in 2021 al vijf procent in waarde, maar de verwachting is dat dit percentage de komende jaren nog verder stijgt. Ook de Land Rover Defender uit de jaren 1983-1997 staat op de lijst. Voor die modellen betaal je nu in veel gevallen nog minder dan 10.000 euro.