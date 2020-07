Deze tien auto’s verbruiken veel meer brandstof dan vermeld

Van Gogh komt tot leven in spectacu­lai­re drive-in: kunst genieten vanuit je auto

5 juli In de Canadese stad Toronto kunnen de schilderijen van Vincent van Gogh op spectaculaire wijze worden bewonderd vanuit de auto. De oorspronkelijke opzet van de Immersive Van Gogh expositie is op deze wijze aangepast vanwege de coronacrisis. Bezoekers kunnen nu in hun auto blijven zitten om de meesterwerken in een soort van 360 graden bioscoop te ervaren.