Deze Tesla heeft een miljoen kilometer op de teller

Concurrent daagt Tesla uit voor vuurge­vecht

9:32 Na het (al dan niet geënsceneerde) getouwtrek tussen de Tesla Cybertruck en de Ford F-150 blijft het op sociale media reacties regenen over Tesla’s veelbesproken pick-up. De Amerikaanse concurrent Rezvani - die met de Rezvani Tank een gelijkwaardig gepantserd monster in de aanbieding heeft - daagt Tesla nu zelfs uit voor een vuurgevecht. Tesla zou in een schietproef maar eens moeten bewijzen dat de Cybertruck wel degelijk bestand is tegen een kogelinslag.