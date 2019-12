Deze ‘super-S60’ van Volvo heeft gouden gordels (en 405 pk!)

Een sportieve sedan heeft altijd al iets spannends gehad. De vierdeurs BMW M3, de Mercedes-AMG C63, de Volvo S60 R van vroeger… Het zijn rijdende tegenstellingen: een beestachtig sterke motor en een scherp reagerend onderstel verwacht je bij een sportief gelijnde tweedeurs coupé, niet bij het relatief saaie koetswerk van een vierdeurs model. Maar juist die schurende combinatie is hun aantrekkingskracht, de reden dat die BMW, Mercedes en ook die Volvo legendes werden in hun soort.

De Volvo S60 R bestaat niet meer. In Zweden vonden ze een benzine slurpend topmodel niet meer van deze tijd, dus vind je de letter ‘R’ alleen nog als uitrustingsniveau. ‘R-Design’ voorziet moderne Volvo-modellen van sportieve bumperkits, logo’s en extra grote wielen maar de krachtigste versies van onder meer de S60 en V60 gaan tegenwoordig door het leven als ‘Polestar Engineered’.

Volledig scherm Het logo van Polestar © Volvo

Uit de autosport

De naam Polestar kan een belletje doen rinkelen: voorheen was het bedrijf verantwoordelijk voor de autosportactiviteiten van Volvo, maar sinds kort staat het op eigen benen als een soort zustermerk. Binnenkort verschijnen eigen modellen op de markt die (deels-) elektrisch zijn en over bovengemiddeld veel motorvermogen beschikken, maar de kennis en technologie van Polestar komen ook terug in auto’s die wél met het Volvo-logo rondrijden.

Zo heeft Polestar zich bemoeid met de hybride aandrijflijn van deze S60 T8, die bestaat uit een viercilinder turbobenzinemotor met 318 pk (233 kW) en een 87 pk (65 kW) sterke elektromotor, samen goed voor een systeemvermogen van 405 paardenkrachten (ofwel 298 kilowatt). Polestar voorzag het geheel van andere software en stemde de karakteristiek van beide krachtbronnen scherper op elkaar af. Via een draaiknop op de middentunnel kun je de S60 in verschillende standen zetten: in ‘Pure’ kun je met volgeladen accupakket zo’n 50 kilometer elektrisch rijden, maar in ‘Polestar Engineered’ geven beide motoren alles wat ze hebben en reageert de T8 ogenblikkelijk op bewegingen van het gaspedaal.

Volledig scherm T8: een viercilinder benzinemotor, een elektromotor en een stekker © Volvo

Achterbandenvreter

De prestaties van deze plug-inhybride S60 (je kunt hem dus deels met een stekker opladen) liegen er niet om: in 4,4 tellen zit je op de honderd vanuit stilstand en een topsnelheid van 250 is mogelijk. Vermakelijker zijn echter de tussensprintjes: zo lang er voldoende energie in de accu’s zit geeft de elektromotor elke keer een flinke zet in je rug zodra je gas geeft.

Dat maakt de T8 bij tijd en wijle verrassend vlot: de elektromotor, die de achterwielen aandrijft, weet bijna niet hoe snel hij het vermogen op het asfalt moet krijgen en duwt de S60 met een verslavend gemak van z’n plek. De achterbanden zelf worden ook dikwijls verrast door de power: meer dan eens greep de tractiecontrole van de testauto in om alle kracht in goede banen te leiden.

Volledig scherm De Volvo S60 T8 Polestar Engineered © Volvo

De S60 T8 Polestar Engineered is dus zeker snel genoeg om de naam ‘sportsedan’ te dragen. Hij presteert met zulk gemak en plezier dat hij je uitdaagt, een belangrijk kenmerk van een topmodel dat iets extra’s moet bieden. Het enige minpunt is zijn karakterloze geluid, al is die klacht vooral geboren uit nostalgie. De vijfcilinder turbomotor in de aloude S60 R klonk zo karakteristiek (net als de latere zescilinder in de eerste S60 Polestar, trouwens…) dat het een extra aankoopreden werd. De mix van ingrediënten die Polestar kiest voor de T8 maken hem heus smaakvol, maar de extra jus van het geluid missen we wel degelijk.

Volledig scherm De Volvo S60 T8 Polestar Engineered © Volvo

Topmerken

Het onderstel zelf is ook nogal sportief: voorheen koos Volvo voor elektronisch instelbare vering en demping, maar bij Polestar schroeven ze liever handmatig verstelbare schokdempers onder hun auto’s. De onderdelen komen van de Zweedse topleverancier Öhnlins: doe de motorkap van de S60 open en je kunt ze handmatig verstellen, van hard tot knetterhard. Ook in de meest soepele stand wordt deze Volvo geen soepele auto: de veerwegen zijn te kort om echt comfort te bieden op slecht wegdek. Niet iedereen zal daar fan van zijn, liefhebbers van souplesse zullen zeggen dat Polestar een beetje is doorgeschoten. In snelle bochten profiteer je echter duidelijk van de controle die het onderstel geeft: de S60 blijft enorm goed op koers, laat zich niet van de wijs brengen door oneffenheden in het wegdek en kan op heel hoge snelheden over klaverbladen.

Volledig scherm De krachtige remmen komen van Brembo © Volvo

Moet de snelheid er weer uit? Dan kun je in deze S60 terugvallen op onderdelen van een ander beroemd topmerk uit de autosport: elke T8 Polestar Engineered krijgt speciale remmen van Brembo. De schijven hebben een diameter van 371 millimeter en zijn extra goed geventileerd, terwijl de remklauwen hun grip vasthouden met zes zuigers per kant zodat de Volvo beter blijft remmen bij intensief gebruik. Desgewenst zijn de klauwen leverbaar in een kenmerkende goudkleur met Polestar-opdruk, passend bij de kleurige gordels in het interieur.

Volledig scherm De kleurrijke gordels zijn het enige frivole in het - verder erg prettige - interieur van deze S60. © Volvo

‘Betaalbaar’

Aan de binnenkant merk je – afgezien van de veiligheidsriemen – nauwelijks dat je in een speciale S60 rijdt. Het is zakelijk zwart, strak chroom en beheerst ‘Mesh aluminium’ dat de klok slaat: wel zo prettig voor de dagelijkse ritten. Qua afwerking, vormgeving en bedieningsgemak staat deze Polestar Engineered op hetzelfde hoge niveau dat we kennen van andere moderne Volvo’s. De zitpositie is uitstekend en de aanwezige (veiligheid-) systemen werken allemaal erg doeltreffend – de botswaarschuwing is soms zelfs wat te actief.

Nog een mooie bijkomstigheid van de ‘sportsedan nieuwe stijl’: hij is relatief goed te betalen. Vergelijk de S60 T8 Polestar Engineered (verkrijgbaar vanaf € 64.995) met de voornaamste concurrenten met ongeveer even veel vermogen en hij blijkt beduidend voordeliger, mede met dank aan de lagere CO2-uitstoot – en dus BPM-boete. De 374 pk sterke BMW M340i xDrive kost bijvoorbeeld minimaal 74.787 euro, terwijl de Mercedes C43 AMG (390 pk) maar liefst 94.000 euro moet kosten. Dan doet deze Volvo het niet slecht met z’n 405 pk. Je hebt weliswaar geen vette zescilinder meer zoals bij de andere merken, maar wel een serieus sportieve auto die een glimlach op je gezicht tovert en – dankzij unieke details – apart genoeg is.

Volledig scherm Geen schreeuwerig 'sportdashboard': prettig voor alledag © Volvo

Volledig scherm Met het ronde wieltje selecteer je de verschillende rijstanden © Volvo

Volledig scherm Sportsedan nieuwe stijl: de S60 T8 is deels elektrisch © Volvo