Deze stoffige miljoenen-Mercedes stond 40 jaar onaangeroerd in een schuur

Het verhaal van deze auto begint in de vroege jaren zeventig, toen een naamloze man uit het Midwesten van de VS verliefd werd op de 300 SL Roadster nadat hij in een exemplaar van zijn broer had gereden. In 1976, zo’n 12 jaar nadat de SL uit productie was gegaan, kocht hij een exemplaar. Maar toen de kilometerteller op 14.558 mijl stond, parkeerde hij de auto om onduidelijke redenen in een schuur in Indiana en keek er nooit meer naar om.