Deze Russische elektroauto is goedkoper dan een Lada

Het bijzondere van de eerste Russische elektrische auto is de prijs. Het Russische dagblad The Moscow Times heeft gemeld dat de Zetta wordt gelanceerd voor 450.000 roebel, het equivalent van 6400 euro.

Zetta is een afkorting van Zero Emission Terra Transport Asset. De driedeurs auto is ontwikkeld als stadsauto, maar dankzij zijn topsnelheid van 120 km/u kun je er ook gewoon de snelweg mee op. Het bedrijf schat de jaarlijkse verkoop op 15.000 voertuigen. Rusland lijkt nu een stap te zetten in de richting van elektromobiliteit.

De auto is 46 pk sterk, maar heeft een piekvermogen van 97 pk, afkomstig van een 10 kW sterke motor. Volgens het Russische persbureau TASS wordt de volledig elektrische Zetta begin volgend jaar in productie genomen. Het is niet bekend of en wanneer de elektrische auto naar West-Europa komt en wat ‘ie in dat geval zou gaan kosten.