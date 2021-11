Deze piratentruc kan je helpen bij ‘nachtblindheid’ in tunnels

Wat is nachtblindheid?

,,Bij nachtblindheid kun je nauwelijks of niets zien in het donker. Ook kan het zijn dat het langer duurt voordat je ogen zich aan het donker hebben aangepast. Door middel van kegeltjes en staafjes in ons netvlies zien we in het licht en in het donker. Bij echte nachtblindheid zijn de staafjes beschadigd, waardoor je niet goed ziet als het donker is.’’



De tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Oogarts Tjeerd de Faber. © Jan Kok

‘Echte’ nachtblindheid?

,,Het komt zelden voor dat mensen echt nachtblind zijn. Het is een nare aandoening die erfelijk is of later in je leven kan opkomen. Veel mensen zeggen dat ze nachtblind zijn, maar zien dan gewoon minder in het donker dan overdag, een bekend fenomeen. De overgang van donker naar licht kunnen onze ogen in enkele seconden, maar andersom kan wel een paar minuten duren. Het kan best zijn dat je hier meer moeite mee hebt, maar dan ben je nog niet nachtblind. Meer vrouwen dan mannen hebben er last van, onbekend is waarom.’’



Hoe komt het dat we minder goed zien in het donker?

,,Onze ogen zijn ervoor gemaakt om overdag goed te zien, we zijn geen nachtdieren. We nemen licht waar met de kegeltjes en kunnen hiermee kleur en details onderscheiden. Bij veel licht wordt je pupil nauw, kijk maar eens in de spiegel als je met een zaklamp op je oog schijnt. Bij een nauwe pupil is er veel scherptediepte, dat betekent dat je zowel dichtbij als ver weg scherp ziet. In het donker wordt je pupil wijder omdat er meer licht binnen moet komen. Daardoor is er veel minder scherptediepte. Je ziet alleen nog grijstinten en details worden vaag.’’



Wat zijn de gevolgen?

,,Nu het vroeger donker wordt, kun je er mogelijk meer uren last van hebben. Bij nachtblindheid mag je de weg niet op. Mensen die simpelweg minder goed zien in het donker zullen de consequenties onder ogen moeten zien. Bij schemering gebeuren de meeste ongelukken.



Het schakelen van je overdagsysteem naar je nachtsysteem – dat heet donkeradaptatie – heeft ongeveer twintig tot dertig minuten nodig. Het is dus belangrijk dat je, als je toch de weg op gaat, je rijgedrag aanpast zodat je kunt anticiperen op wat je niet ziet.’’

Wat kun je eraan doen?

,,Als je merkt dat je slechter ziet in het donker of dat de overgang van licht naar donker lang duurt, dan is het verstandig een afspraak te maken bij de opticien. Eigenlijk zou ­iedereen vanaf 45 jaar dat moeten doen. Zij testen niet op nachtblindheid, maar zien wel of er een afwijking is waarbij een bril of contactlenzen uitkomst bieden. Je gebruikt die dan alleen in het donker.



Er zijn nachtbrillen met gele lenzen voor in de auto, maar die zorgen alleen voor meer contrast, niet voor scherpte. Aan de erfelijke variant kun je helaas niets doen.’’

Tips van de expert

1. Laat je rijden

Vrouwen zien vaker dan mannen slecht in het donker en zijn ook vaker de bob na een avondje uit. Bespreek van tevoren wie ’s avonds terugrijdt.



2. Hand voor je oog

Piraten droegen vroeger een ooglapje zodat ze benedendeks meteen goed konden zien. Voor je een tunnel inrijdt of een donkere ruimte binnengaat is het verstandig om één oog dicht te knijpen.



3. Schone ruiten

Juist in het herfst- en winterseizoen is het ­belangrijk je autoruiten van binnen en buiten goed schoon te houden.



4. Geen groot licht

Kijk niet in de koplampen van tegenliggers. En zet niet zomaar groot licht aan; daardoor kun je last hebben van verblinding door reflecterende borden.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.