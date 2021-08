Deze nieuwe cabrio heeft een topsnelheid van 350 km/u én kan op z'n kop door een tunnel rijden

Deze supersportwagen is een gezamenlijk project van Aston Martin en Red Bull en is in alle opzichten extreem. Niet alleen heeft de auto meer pk’s dan kilo’s, waardoor 1 pk dus minder dan 1 kilogram auto hoeft voort te bewegen, maar ook de downforce is absurd dankzij de geniale ingrepen van Formule 1-ontwerper Adrian Newey.

Door de extreme vormgeving stijgt de downforce op topsnelheid naar een astronomisch hoge 1816 kilogram. En dat bij een auto met een 1.155 pk sterke 6,5 twaalfcilinder motor, die amper 1000 kilogram weegt. Doordat de kracht die ’m naar het wegdek (of in theorie het tunneldak) zuigt meer is dan het gewicht van de auto zelf, blijft de auto aan zijn ondergrond kleven.

Volledig scherm De Aston Martin Valkyrie coupé en Valkyrie Spider. © Aston Martin

Er was al een 2,9 miljoen euro kostende coupé, maar voor liefhebbers van een beetje zonneschijn is er nu dus ook een cabriolet die de toevoeging Spider krijgt en die met een prijs van 4,1 miljoen euro een stuk duurder is. In de rijmodus-track ontwikkelt deze hybride hypercar reeds 1400 kilogram aan downforce bij 240 km/u. De topsnelheid is 330 km/u met open dak en 350 km/u wanneer het dak gesloten is.

Er zullen 85 exemplaren van de Valkyrie Spider worden gebouwd, die allemaal al verkocht zijn. De leveringen beginnen in het voorjaar van 2022.

