‘Deze nieuwe autoband gaat 128.750 kilometer mee’

Het Finse bedrijf Nokian heeft een vierseizoenenband ontwikkeld die maar liefst 128.750 kilometer mee moet gaan. Dat is ongekend lang. Een normale band is vaak na gemiddeld 65.000 kilometer aan vervanging toe.

Nokian belooft dat de band met de naam The One een echte doorbraak zal betekenen dankzij het gebruik van een nieuwe mix van materialen. Er wordt bijvoorbeeld een flinke dosis aramidevezels gebruikt, net als in de winterbanden van Nokian. Dit is de eerste keer dat het bedrijf de vezels ook toevoegt aan een zogeheten ‘all season’ band.

Deze sterke vezels worden gebruikt om de zijwand van de band te versterken en aldus beter te beschermen tegen kuilen in de weg. Nokian is er zelfs zo zeker van dat de technologie werkt dat je gratis een nieuwe band krijgt wanneer hij onherstelbaar is beschadigd door een gat in de weg.

Het bedrijf belooft dat de nieuwe One-band betere prestaties levert op nat wegdek dan het huidige model. Ook krijgt de nieuwe band een lagere rolweerstand. De Nokian One zal verkrijgbaar zijn in ongeveer zeventig verschillende maten van 14 tot 20 inch. Op dit moment is er nog geen prijs bekendgemaakt, maar volgens het Amerikaanse autoblad Car and Driver wordt de band ‘betaalbaar’.

Volledig scherm The One band van Nokian. © Nokian

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit