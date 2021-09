Deze landen hebben de beste en slechtste wegen van Europa

analyse / video Toch weer een Europese autoshow: het blijft een lastig verhaal

10 september Keert de klassieke autoshow, een feest voor autoliefhebbers, ooit nog terug? In Nederland is de AutoRAI al jaren geleden van het toneel verdwenen. Maar in München opende bondskanselier Angela Merkel deze week de IAA, die jarenlang bekend stond als de grootste autoshow ter wereld. Alle inspanningen ten spijt lijkt het nu al een vergeefse poging om het fenomeen autoshow nieuw leven in te blazen.