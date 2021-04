Deze Fransman fotografeert de schoonheid van ‘vergeten’ automobielen

Video Drie Nederland­se 'schuur­vondst’ Bugatti's onder de hamer

9 januari In een oude schuur net over de Belgische grens bij Maastricht werden onlangs drie klassieke Bugatti’s gevonden. De auto’s waren eigendom van een oude Nederlandse kunstenaar, die er niet mee reed, maar er wel goed voor zorgde. Op 8 februari worden de auto's geveild in Parijs.