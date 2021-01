Deze Franse steden doen onderling wedstrijdje waar de meeste auto's in brand worden gestoken

Autobranden tijdens de jaarwisseling zijn al sinds begin jaren 90 een groot probleem in Frankrijk. Jongeren uit de armere wijken gaan massaal de straat op om onrust te stoken. Volgens de politie is er door de jaren heen een competitie ontstaan tussen groepen vandalen, waarbij de groep uit de stad met de meeste uitgebrande auto’s geldt als de beste.

In de regio’s Parijs, Straatsburg, Lyon en Marseille is het elk jaar raak. Daarom wordt in een aantal steden met oud en nieuw geen brandstof verkocht in de hoop het fenomeen in te perken. Dit jaar bleef het aantal uitgebrande auto's relatief laag dankzij de avondklok van 20.00 uur.

De traditie begon naar verluidt in de arme delen van de oostelijk gelegen stad Straatsburg. Of Parijs dit jaar de ‘winnaar’ was met 861 uitgebrande auto's is niet helemaal duidelijk. In veel andere steden wordt in een aantal gevallen opzettelijk niet gemeld hoeveel autobranden er waren. Dit om het competitie-element tussen de steden onderling tegen te gaan. Ook dit jaar werd nadrukkelijk gevraagd de cijfers geheim te houden, maar de Franse zender Europe 1 achterhaalde ze toch.