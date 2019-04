Deze Ford prijst zichzelf uit de markt

Rij-impressieDe Ford Edge is vernieuwd, maar het lastige parket waarin hij zit, is hetzelfde gebleven. Het model overtuigt met zijn uiterlijk, zijn ruimte en zijn uitrusting. Maar dan die prijs.

Ford vindt de Europese SUV-kopers niet zo heel belangrijk, lijkt het wel. Want van de drie SUV’s die het merk momenteel levert, is er slechts één voor ‘ons’ ontworpen: de Kuga. Zijn compactere broer Ecosport is van oorsprong een Braziliaans model en de grote Edge komt – hoe kan het ook anders – uit de Verenigde Staten (al wordt hij in Canada gebouwd). En dat lijkt zich te wreken op het gebied van de verkopen. Van alle nieuw verkochte auto’s in Europa is een op de drie een SUV. Ford blijft op dat gebied achter, met slechts een op de vijf.

Alleen diesels

De vernieuwde Edge gaat daar geen verandering in brengen. Vorig jaar wist Ford in Nederland vijfenveertig stuks van de forse vierwielaandrijver te verkopen. Dat is niet de schuld van de auto zelf, maar van het vrij beperkte leveringsprogramma en de hoge prijs. In Amerika wordt de Edge aangeboden met een 2,0-liter benzinemotor of een 2,7-liter V6. In Europa kiest Ford voor alleen diesels: met 190 of 238 pk. Op de Nederlandse markt is alleen die laatste beschikbaar.

CO2-boete

De dubbel geblazen viercilinder is gekoppeld aan een nieuwe, soepel schakelende achttraps automaat en is in staat om de Edge in 9,0 seconden naar 100 km/h te sturen. Gezien het aanzienlijke motorkoppel van 500 newtonmeter zou je een snellere sprinttijd verwachten, maar het hoge wagengewicht van zo’n 2000 kg speelt hem parten. Met het brandstofverbruik van 1 op 14,9 zit het wel snor, toch is de CO2-uitstoot van 176 g/km hoog genoeg voor een fikse bpm-boete. De Edge heeft in Nederland een basisprijs van 76.145 euro. Daarvan is niet minder dan 30.110 euro bpm.

Weinig sports, veel utility

Afijn, hoe rijdt deze Amerikaanse sports utility vehicle? Het antwoord kunnen we vrij kort houden: als een Amerikaan, met weinig sports en veel utility. De Edge is comfortabel genoeg, houdt best van een spurtje op zijn tijd, maar voelt zich vooral thuis op de snelweg, waar de bochten lang en glooiend zijn. Bij het remmen en op kronkelende buitenwegen voel je het flinke gewicht van de auto doordrukken. Via het dunne stuurwiel krijg je bovendien weinig informatie over wat de banden en het chassis nu eigenlijk doen.

Sportieve uitdossing

Gezien zijn gemoedelijke karakter, zou je verwachten dat Ford de Edge als luxe aangeklede Vignale zou leveren. Maar nee, de importeur heeft ervoor gekozen om alleen de sportief uitgedoste ST-Line naar Nederland te halen. Waarom? Omdat het overgrote deel van de kopers daar in de afgelopen jaren voor koos. En het moet gezegd, de ST-aankleding staat de SUV goed. De tweede generatie Edge is sinds 2015 op de markt, maar qua uiterlijk kan hij nog uitstekend meekomen. Er staat gewoon een imposante auto: niet te dik, maar stoer en gedrongen.

Interieur met veel ruimte

Het interieur van de Ford is iets minder indrukwekkend. Daar verraden de goedkoop aandoende materialen zijn Amerikaanse afkomst. Ruim is het binnenste van de Edge zeker. Een bestuurder van 1,90 meter kan uitstekend ‘achter zichzelf’ zitten. In de kofferbak kan iets meer dan 600 liter aan bagage mee. Door de tweede zitrij neer te klappen, kun je de bagageruimte uitbreiden naar net geen 1700 liter. Een voordeel van het hoekige design van de Edge is dat zijn ontzaglijke carrosserie (lengte: 4,83 meter, breedte zonder spiegels: 1,92 meter) vanuit de cabine goed overzichtelijk is.

Digitaal instrumentarium

Vanachter het stuur vallen twee dingen op: de analoge klokkenwinkel is vervangen door een digitaal instrumentarium en de automatische transmissie wordt niet langer bediend met een hendel, maar met een draaiknop. Eentje die zelf naar de P-stand springt, als je dat vergeet. Handig. In het midden van het dashboard is een infotainmentsysteem gemonteerd. Dat heeft een relatief klein scherm (8 inch), lijkt op het eerste gezicht van een iets oudere generatie te zijn, maar ondersteunt gewoon zaken als Apple CarPlay, Android Auto, digitale radio en spraakbediening.

Uitgebreide standaarduitrusting

Sowieso is de uitrusting enorm uitgebreid, met standaard onder meer een groot aantal veiligheids- en assistentiesystemen, een B&O Premium-audiosysteem met twaalf speakers, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en gedeeltelijk leren interieurbekleding. De optielijst is kort, waarbij de afneembare trekhaak interessant is voor caravanrijders (de Edge mag 2000 kilogram trekken) en het Technology Pack zaken als adaptieve cruisecontrol, parkeerhulp, dodehoekwaarschuwing en een frontcamera toevoegt.

Gepeperd prijskaartje