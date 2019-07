Deze Chinese, elektrische auto gaat over twee jaar in België in productie

In oktober vorig jaar was er bij de officiële aankondiging van de komst van de Chinese fabrikant Thunder Power naar de vroegere Caterpillar-fabriek nog sprake van een productiestart eind 2020. De productie in Europa zal in elk geval vroeger starten dan in China, zegt topman Renaud Witmeur. Daar is de productie van de 'Sedan' prioritair voor het bedrijf, legt hij uit.

Het Belgische filiaal van Thunder Power zal voor het einde van dit jaar opgericht worden. In eerste instantie pompt Sogepa 2 miljoen euro in een holding, die gevestigd is op de Britse Maagdeneilanden. Die holding pompt dan 4 miljoen in het Belgische filiaal. Dat geld moet onder meer dienen voor een stedenbouwkundige studie en de nodige vergunningen. De rest van het bedrag dat Wallonië investeert in Thunder Power, volgt op voorwaarde van het slagen van de 'Sedan' in China, zegt Witmeur. Wallonië maakt in totaal 50 miljoen euro vrij.



In 2020 zouden 90 medewerkers geworden worden. In 2021 moeten er 200 werknemers zijn en als de fabriek eenmaal op volle toeren draait, gaat het om 600 mensen. ,,Er is sprake van 30.000 auto's per jaar. Het spuiten, lassen en assembleren zal in Charleroi gebeuren.”