Deze autofabrikanten zijn het slechtst voor het milieu

Jeugdige automobi­lis­te rijdt eeuwenoude histori­sche waterput in Ootmarsum in puin

Amper twee maanden je felbegeerde rijbewijs in het bezit en dan met de auto van je ouders in Ootmarsum een eeuwenoude waterput compleet in puin rijden. Het overkwam vrijdagavond een 19-jarige inwoonster van Denekamp. Met haar moeder naast zich op de passagiersstoel dacht ze dat ze zich had vast gereden op de Walstraat in de oude binnenstad.

1 november