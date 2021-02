Deze auto stond tien jaar in een veld en dertig jaar in een schuur, maar is toch tonnen waard

Toen zijn baas hem een Britse sportwagen beloofde, hoopte Connie Moore dat het een Jaguar of MG zou zijn. Het werd een Aston Martin, een merk waarvan hij nooit had gehoord. Ruim drie decennia en een flinke laag stof later, neemt hij afscheid van zijn DB4.

De Aston Martin DB4 is een geliefde klassieker. Het eerste exemplaar rolde in 1958 van de band en toen de productie in 1963 stopte, waren er in totaal 1.204 van gemaakt. De DB4 haalde in de jaren zestig al een topsnelheid van 226 km/u. In dit verhaal kwam de auto 40 jaar geleden in handen van de huidige eigenaar en hoewel hij aanvankelijk van plan hem te restaureren, kwam hij er gewoon nooit aan toe.

Maak kennis met Connie Moore, uit Franklin County, Virginia. Hij was ooit plaatwerker, totdat hij werd opgeroepen voor het leger en naar Vietnam werd gestuurd. Toen hij terugkeerde ging hij terug naar zijn oude werkplaats, waar zijn oude baas Arthur hem weer in dienst nam. Op een gegeven moment vroeg zijn baas hem te helpen met een Ford uit 1936. Connie werkte twee weken aan de Ford en toen hij klaar was vroeg zijn baas hoeveel hij van hem kreeg. Maar Connie wilde er niets voor hebben, waarschijnlijk omdat hij dankbaar was dat hij na Vietnam nog steeds werk had.

Op dat moment vertelde zijn baas hem dat hij een oude Britse sportwagen had waar hij niets aan had. ,,Die auto past niet bij mijn verzameling, zou je die willen hebben?”, vroeg Arthur. Daar kon Connie natuurlijk geen nee tegen zeggen, maar het grappige is dat hij hoopte dat de auto een MG of een Jaguar zou zijn, omdat hij destijds niet eens wist wat een Aston Martin was.

Connie sleepte de auto naar de tuin van een vriend, maar tien jaar later kon hij toch een overdekte opslagplaats vinden en daar stond ‘ie tot voor kort nog steeds. Hij herinnert zich dat de motor weliswaar draaide toen hij de auto kreeg, maar dat de koppeling moest worden vervangen en dus heeft hij er nooit mee gereden. Toen het stel ouder werd, realiseerden ze zich dat ze de bouw misschien nooit zouden afmaken en besloten ze de auto uiteindelijk te verkopen.

Met de aanhoudende wereldwijde pandemie dachten ze dat ze nog een tijdje zouden wachten, voordat ze daadwerkelijk een advertentie over de auto zouden plaatsen. Met een bezwaard hart vertelt Connie over het overlijden van zijn vrouw in december 2020, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij besloot een vriend om hulp te vragen om de auto alsnog te verkopen.

Het duurde niet lang voordat de eigenaar van Gullwing Motor Cars langskwam en de auto kocht. ,,Nu heb ik het geld om met pensioen te gaan, maar mijn vrouw is er niet meer’, zegt Connie in de video, terwijl hij vecht tegen de tranen. Gullwing Motor Cars heeft de auto nu te koop staan voor een bedrag van $ 325.000.

