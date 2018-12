Deze auto's staan in 2019 in de Nederlandse showroom

Autojaar 2019 telt honderdtachtig nieuwe modellen. Nooit eerder zijn er in één jaar zoveel nieuwigheden voortgebracht. Een bloemlezing uit al het moois dat volgend jaar over ons wordt uitgestort.

Alfa Romeo

Alfa Romeo komt begin 2019 met de nieuwe Giulietta op de markt. Het unieke is dat de auto wordt geleverd met een in lengte geplaatste motor en achterwielaandrijving. De kans bestaat dat de auto wordt gebouwd op een verkort Giulia-platform. Compleet uniek, zeker nu BMW voor de 1 Serie overschakelt op voorwielaandrijving.

Audi

Volledig scherm Audi e-tron © Audi

De e-tron is de eerste elektrische auto die Audi gaat verkopen en dus zeer belangrijk voor het merk. Ook komt er een Audi RS 5 Sportback met een 450 pk sterke, 2.9-liter V6 met dubbele turbo. Nog niet officieel bevestigd zijn de Audi Q4 - een coupéversie van de Q3 SUV - en de Audi RS 7 - een 600 pk versie van de Audi A7 Sportback. En dan komt er ook nog een 620 pk snelle, vernieuwde R8.

BMW

Volledig scherm BMW 3 Serie © BMW

BMW’s tsunami aan nieuwe modellen begint met de nieuwe BMW 3 Serie sedan in het voorjaar. Na de zomer komt de Touring-variant. Tegelijkertijd arriveert ook de nieuwe 1 Serie - met voorwielaandrijving ditmaal. In het voorjaar komt er ook een BMW X2 M35i. De X3 M en X4 M komen halverwege het jaar en hun 3.0-liter bi-turbomotoren zijn meer dan 400 pk sterk. Ook komt er een nieuwe X6 en een nog grotere X7 in juni. In het voorjaar arriveert al de nieuwe open Z4 en van de 8 Serie komt er eind 2019 een cabrio en Gran Coupé. De M8 wordt een 600 pk sterk racemonster.

Citroen

Volledig scherm Citroen C5-Aircross © Citroen

De Citroen C5 Aircross (begin 2019) is een grote SUV van Citroën. Later komt er een hybride variant, net als van de gewone C5. Het luxemerk van Citroën lanceert de DS 3 Crossback in het voorjaar. Later volgt de DS 7 Crossback E-Tense 4X4 - een 300 pk sterke hybride versie van de grote SUV.

Ford

Het grote nieuws bij Ford is de lancering van de nieuwe Ford Focus ST met naar verluidt een 275 pk sterke 2,3-liter turbomotor. Ook komen er veel varianten van de Focus op de markt en een facelift van de Edge.

Honda

Volledig scherm © Honda

Honda introduceert de CR-V Hybrid en eind 2019 de coole, elektrische Urban EV: een retro elektrische stadsauto met een guitige voorkant.

Hyundai

Hyundai introduceert een fastback-variant van de snelle i30 N. De auto heeft meer beenruimte achterin dan de hatchback en wordt maximaal 275 pk sterk. De Nexo - de eerste auto op waterstof - staat vanaf maart 2019 in de showroom.

Infiniti

Eind 2019 komt de Infiniti QX50 op de markt, een grote SUV met een opvallend uiterlijk en een slimme motor met variabele compressie.

Jeep

Begin 2019 komt de Jeep Compass Trailhawk op de markt met extra bodemvrijheid en kleinere bumpers die minder snel worden afgerukt bij het beklimmen van steile hellingen en rotsblokken.

Kia

Volledig scherm Kia Ceed SUV © Kia

Volgend jaar zullen vier nieuwe modellen van Kia worden gelanceerd. Waarschijnlijk het belangrijkste is een nieuwe toevoeging aan de Kia Ceed-familie die in het voorjaar als een kleine SUV wordt gelanceerd. Ook komen er een 204 pk sterke Ceed GT en Proceed GT. Eind 2019 komt de nieuwe, elektrische Soul EV.

Land Rover

Volledig scherm Range Rover Evoque © Land Rover

Land Rover introduceert de nieuwe Range Rover Evoque - een model dat er stoerder en luxueuzer uitziet dan zijn voorgangers en tevens hybride varianten krijgt.

Lexus

Volledig scherm Lexus UX © Lexus

De Lexus UX is een compacte SUV die in het voorjaar op de markt komt. Voor die tijd komt de hybride Lexus ES op de markt, een opvallend alternatief voor de Duitse luxe-sedans.

Mazda

Bij Mazda ligt de focus vooral op de nieuwe Mazda 3, die in het eerste kwartaal van 2019 in de verkoop gaat. Verwacht dat de verstandige gezinsauto er ongeveer hetzelfde uitziet als het conceptmodel dat werd getoond op de Tokyo Motor Show in 2017.

Mercedes-Benz

Volledig scherm Mercedes-Benz EQC © Mercedes-Benz

Mercedes trapt af met de AMG A45 4Matic. De vierdeurs coupé-versie van de A-Klasse - de CLA volgt ook rond die tijd. In de zomer volgt de nieuwe Mercedes EQC - een middelgrote elektrische SUV met een bereik bereik van zo'n 400 kilometer.

Mini

Het komende jaar zal de Mini EV worden geïntroduceerd - een volledig elektrische versie van de Mini 3-deurs. De nieuwe auto deelt waarschijnlijk zijn motor en batterij met de BMW i3.

Opel

Opel heeft alleen twee facelifts in de aanbieding in 2019: die van de Astra en de Corsa.

Volledig scherm Peugeot 2008 © Peugeot

Peugeot

Peugeot lanceert in de herfst de nieuwe 208. Er komt ook een volledig elektrische variant. Later in 2019 zal de Peugeot 2008 SUV onthuld worden. De 508, 508 SW en 3008 krijgen allemaal ook benzine-elektrische plug-in hybridemotoren.

Polestar 1

Volledig scherm Polestar 1 © Polestar

Te koop tegen het einde van 2019: de van koolstofvezel gemaakte Polestar. Deze hybride met 2.0 motor en supercharger is 600 pk sterk en ziet er Volvo-achtig uit. Dat is geen toeval: Volvo is eigenaar van Polestar.

Volledig scherm Porsche 992 © Porsche

Porsche

Porsche introduceert een nieuwe 911, intern 992 genaamd. Later in het jaar komt de Taycan, Porsche's elektrische sportwagen, plus de Porsche Cayenne Coupé - zeg maar de X6 van Porsche.

Renault

Naast de gefacelifte Kadjar komt Renault met de vijfde generatie van de Renault Clio. Ook krijgen de Twingo en Zoe een facelift.

Seat

Seat zal de volledig nieuwe SEAT Leon lanceren, die is gebaseerd op de nieuwe Volkswagen Golf.

Skoda

Volledig scherm Skoda Kodiaq RS © Skoda

Skoda begint met de Kodiaq RS - een snelle versie van de zevenpersoons SUV met een 240 pk turbodieselmotor. De vervanging voor de Rapid - de Skoda Scala - zal iets later volgen. Halverwege het jaar krijgt de Superb een facelift en een plug-in hybride variant. Ook volgt een compacte SUV die als concept car nog Vision X heette.

Tesla

Volledig scherm Tesla Model 3 © Tesla

De Tesla Model 3 is een auto van het formaat BMW 3-serie met ruimte voor vier personen en een groote infotainmentscherm.

Toyota

Volledig scherm Toyota Camry Hybrid © Toyota

Het belangrijkste nieuwe model dat Toyota in 2019 zal lanceren is de nieuwe Toyota RAV4. Ook komt er een nieuwe Corolla en de Camry keert terug - ook als hybride. En dan komt ook nog de nieuwe Supra met zescilinder bi-turbomotor.

Volkswagen

Volledig scherm VW T-Roc R © Volkswagen

In de zomer presenteert VW de achtste generatie van de Golf, met een slimmer, ruimer interieur en een mix van milde en vol-hybride motoren. Voor die tijd staat al de Volkswagen T-Cross in de showroom. De trendy SUV is gebaseerd op de VW Polo en krijgt dezelfde motoren. En dan komt er nog een Arteon Shooting Brake - een stijlvolle stationwagen, plus een extra snelle T-Roc R.

Volledig scherm Volvo S60 © Volvo

Volvo