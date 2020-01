Deze auto's mag je niet missen op de autoshow van Brussel

Volkswagen Golf 8

De Volkswagen Golf is al jarenlang een van de best verkochte auto's in Nederland. De achtste generatie blijft trouw aan het zakelijke, tamelijk onopvallende uiterlijk, maar met het interieur treedt de Golf wél in een volledig nieuw (en vooral volledig digitaal) tijdperk. De nieuwe Golf is niet meer volledig elektrisch te koop. Die rol is voortaan toebedeeld aan de nieuwe ID.3.

Mercedes-Benz GLA

Voor Mercedes-Benz staat ‘het Salon van Brussel’ dit jaar grotendeels in het teken van de GLA. Hiermee rondt de Duitse autobouwer de vernieuwing van zijn compacte gamma af, de auto wordt vanzelfsprekend een belangrijke concurrent voor premium-SUV’s als de BMW X2 en Audi Q3. In vergelijking met de voorganger werd de GLA verrassend genoeg 1,5 centimeter korter maar ook 10 centimeter hoger: een ingreep die de hoofdruimte en de praktische bruikbaarheid ten goede zou moeten komen.

BMW 2 Serie Gran Coupé

Terwijl Mercedes-Benz het met de GLA vooral in de hoogte zoekt, hebben de eeuwige rivalen uit München binnenkort vooral de CLA vierdeurs coupé in het vizier. De nieuwe BMW 2 Serie Gran Coupé vertoont stijl-trekjes van de grotere 8 Serie Gran Coupé, maar borduurt op technisch vlak verder op de fundamenten van de 1 Serie.

Land Rover Defender

Hij heeft bijzonder lang op zich laten wachten, maar in 2020 komt er dan toch eindelijk een opvolger voor deze klassieker. De Defender vertoont een revolutionair design en de toekomst moet uitwijzen of de trouwe fans daar inderdaad van gecharmeerd zijn.

Porsche Taycan

Nog een revolutie van formaat vinden we dit jaar op de Porsche-stand, waar de succesvolle sportwagenbouwer met de Taycan zijn allereerste volledig elektrische auto introduceert. De Taycan, een elektrische kruising tussen de 911 en de Panamera, start zijn carrière meteen als Turbo en Turbo S, telkens met een 93,4 kWh sterke accu als energieleverancier en een totale cavalerie van respectievelijk 680 (!) en 761 (!!) paardenkrachten. Met behulp van de Launch Control bereikt de vierwielaangedreven Taycan Turbo S in 2,8 tellen de 100 km/u, de ‘gewone’ Turbo doet er vier tienden langer over. De Turbo S heeft een actieradius tot 412 kilometer, de Turbo haalt een rijbereik van 450 kilometer. De topsnelheid bedraagt 260 km/u. Ook interessant: dankzij een boordspanning van 800 volt (in plaats van de gebruikelijke 400 volt) kunnen Taycan-eigenaars per vijf minuten zo’n 100 kilometer rijbereik ‘tanken’, indien ze gebruik maken van een snellader op gelijkstroom.

Volkswagen ID.3

De ID.3 is bedoeld als definitieve doorbraak van het elektrisch rijden voor het grote publiek. Hij is bovendien de grondlegger voor een volledige generatie, nieuwe elektrische Volkswagens. Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, biedt Volkswagen zijn ID.3 aan in drie verschillende batterijversies: een instapper van 45 kW die een rijbereik van 330 kilometer garandeert, een middelgrote variant van 58 kW (420 km actieradius) en een topversie met 77 kW en een rijbereik van 550 kilometer. Alle versies krijgen een elektromotor op de achteras, waarvan het vermogen piekt bij 170 pk.

Peugeot (e-)208

Ook bij Peugeot raken ze er stilaan van doordrongen dat de automobiele toekomst elektrisch is, daarom verschijnt de nieuwe 208 meteen ook als 100 procent elektrische e-208. Intussen blijft de conventionele 208 nog steeds beschikbaar met zowel benzine- als dieseltechniek.

Mazda MX-30

Dit jaar steken ook de Japanners van Mazda hun eerste teen in de grote elektrische vijver. Mazda pakt uit met de MX-30, een auto die je kan zien als het elektrische broertje van de CX-30. Kenmerkend voor de MX-30 zijn de averechts scharnierende achterportieren, een knipoog naar de voormalige RX-8. Onder de motorkap zit echter geen wankelmotor, wel de gloednieuwe e-SkyActiv aandrijftechnologie die een elektromotor van 143 pk aan een lithium-ionbatterij van 35,6 kWh paart. Kleine teleurstelling: omwille van de relatief kleine accu bedraagt het beloofde rijbereik slechts iets meer dan 200 kilometer.

Ford Puma

De liefhebbers van het origineel zullen zich de terugkeer van de Ford Puma wellicht helemaal anders voorgesteld hebben, maar intussen heeft deze compacte SUV op de huidige automarkt veel meer potentieel dan het coupeetje waarmee Ford in de jaren 90 scoorde op de plaatselijke discoparking. De helblauwe Puma ST-Line op de Ford-stand behoudt niettemin een ruig kantje. Verder wil de compacte crossover vooral overtuigen met zijn praktische kwaliteiten. Zoals uitneembare stoelbekleding en de Megabox onder het 456 liter grote laadruim: een waterdichte box waarin je vuile kleren, planten of vuile modderlaarzen kan vervoeren.

Skoda Octavia (iV)

Skoda brengt binnenkort de vierde generatie van de populaire Octavia op de markt. De traditiegetrouw bijzonder ruime gezinswagen schurkt deze keer dichter tegen topmodel Superb aan maar blijft op technisch vlak natuurlijk schatplichtig aan die andere grote nieuwkomer uit de Volkswagen-stal: de Golf. Het interieur acteert voortaan op een iets hoger niveau dan we van de pragmatische Tsjechen gewend zijn, met een dashboard en instrumentarium dat doet denken aan Audi. We zien een herziene Virtual Cockpit met head-up display, een tweespakig stuurwiel en het opvallend kleine DSG-pookje, dat onlangs zijn intrede maakte op de… Porsche 911.