Deze auto’s hebben dubbele zonnekleppen: ‘Geniaal en lekker eigenwijs’

VRAAG & ANTWOORD ‘Bestaan er ook dubbele zonneklep­pen voor in de auto?’

3 januari ,,Zijn er ook zonnekleppen in een dubbele uitvoering?”, vraagt lezer Evert Dekker. ,,Als ik met een laagstaande zon op een bochtige weg rijd, of op een rotonde, moet ik afwisselend de klep naar opzij en naar voren verplaatsen om niet verblind te worden. Zouden er kleppen te maken zijn waarbij je een deel opzij kunt klappen, zodat je niet de hele klep hoeft te draaien? Misschien zelfs een combinatie van schuiven en klappen, zodat het tweede deel niet recht in je gezichtsveld blijft staan.”