Deze auto helpt je door de wasstraat

De nieuwste en grootste SUV van Mercedes-Benz, de GLS, heeft als eerste auto een speciale functie voor het bezoek aan een wasstraat. Met een druk op de knop neemt de vering de hoogste stand in en vermindert de spoorbreedte. Dit maakt het eenvoudiger om een wasstraat in te rijden en het vereenvoudigt ook het verwijderen van vuil dat zich bij het laatste offroad-avontuur in de wielkasten heeft verzameld.

Maar de Carwash-functie regelt nog veel meer: de buitenspiegels worden ingeklapt, de zijruiten en het schuifdak worden gesloten en de regensensor wordt uitgeschakeld zodat de ruitenwissers niet bewegen in de wasstraat. Na 8 seconden wordt automatischhet beeld van de 360 graden-videocamera aan de voorzijde getoond om de bestuurder te assisteren als hij de wasstraat inrijdt. Verder schakelt de airconditioning over naar de luchtrecirculatiemodus om nare luchtjes en waterdamp buiten de auto te houden. Al deze instellingen worden automatisch weer uitgeschakeld als de bestuurder de wasstraat uitrijdt en de snelheid boven de 20 km/h komt.

Grootste ooit

De nieuwe generatie van de Mercedes-Benz GLS is de grootste en meest luxueuze SUV die het merk ooit heeft gemaakt. De auto biedt dan ook nog meer ruimte en comfort. Hij is 77 mm langer en 22 mm breder geworden. Dankzij de 60 mm langere wielbasis is er vooral op de tweede zitrij meer beenruimte. De drie volledig elektrisch verstelbare stoelen daar bieden alle passagiers een formidabele zit. Uiteraard is er ook weer een derde zitrij. Die zou geschikt zijn voor voor mensen tot een lengte van 1,94 meter; bij concurrenten gaat het er doorgaans veel krapper aan toe.

De stoelen op de derde rij kunnen in de bodem worden verzonken om de bagageruimte te vergroten (maximaal 2.400 liter), terwijl de stoelen op de tweede zitrij volledig kunnen worden neergeklapt. Voor het eerst is er ook een zespersoons variant met twee aparte stoelen op de tweede zitrij.

Actief onderstel

Ook bij de aandrijflijnen is er nieuws. In de GLS 580 4Matic maakt een elektrisch ondersteunde V8-benzinemotor zijn debuut. Het is een milde hybride gebaseerd op een 48V-systeem met geïntegreerde startdynamo. Het nieuwe, actieve onderstel biedt volgens Mercedes veel veercomfort, een soepel rijgedrag en goede offroad-eigenschappen.

Net als de topsedan van Mercedes, de S-Klasse, legt de GLS met name de achterpassagiers in watten. Ook zij beschikken over het geavanceerde MBUX-infotainment met twee eigen, ruim 11 inch grote touchscreens voor films, muziek en internet.

De GLS wordt geproduceerd in het Amerikaanse Tuscaloosa (Alabama) en staat eind dit jaar in de Nederlandse showrooms.

